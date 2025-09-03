Horváth István: Romba döntené a magyar családokat a Tisza-adó

A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.

Horváth István szerint miközben a Tisza sarcokat vetne ki a magyar emberekre, a kormány a családok pártján áll. Fotó: Mediaworks

Tisza-adó: most kell észnél lenni

– Át akarta verni az embereket a Tisza Párt, de lebukott – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – Felvétel bizonyítja, hogy Magyar Péterék adóemelést terveznek, ezt persze a kampányban el akarták hallgatni! Át akarták verni az embereket, de lebuktak. Magyarországon a mostani 15 százalékos SZJA európai szinten is a legalacsonyabb. A kormány az emberek oldalán áll, és ebből nem engedünk! – tette hozzá a politikus.