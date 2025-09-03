37 perce
Horváth István: Romba döntené a magyar családokat a Tisza-adó
Át akarta verni az embereket a Tisza Párt, de lebukott. Ezt mondta a Tisza-adó kapcsán hírportálunk érdeklődésére Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője.
A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.
Tisza-adó: most kell észnél lenni
– Át akarta verni az embereket a Tisza Párt, de lebukott – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – Felvétel bizonyítja, hogy Magyar Péterék adóemelést terveznek, ezt persze a kampányban el akarták hallgatni! Át akarták verni az embereket, de lebuktak. Magyarországon a mostani 15 százalékos SZJA európai szinten is a legalacsonyabb. A kormány az emberek oldalán áll, és ebből nem engedünk! – tette hozzá a politikus.
„Akár havi 50 ezer forinttal is kevesebb maradna” – Az atomerőmű dolgozóit is keményen sújtaná a Tisza-adó
– A Tisza 22, illetve 33 százalékra emelné az adót, ami azt jelentené, hogy egy átlagfizetésű család évi félmillió forinttal kapna kevesebbet. Ezt nem hagyjuk, most kell észnél lenni! – húzta alá a politikus.
A Tisza sarcol, a kormány támogat
Horváth István kihangsúlyozta, hogy miközben a Tisza brutális emelést hajtana végre, a kormány megduplázza a családi adókedvezményt. Az idei év júliusától ötven százalékkal emelték, s jövő év januárjától ismét jön majd egy újabb öven százalékos emelés. Hozzátette: januártól egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a havi kedvezmény. Az idei év októberétől a három gyermekes édesanyák SZJA-mentesek lesznek, élethosszig, az életkoruktól és a gyermekek életkorától függetlenül.
„Nem tudom, hogyan élnénk meg” – súlyosan érinthetné a közigazgatásban dolgozó családokat a Tisza-adóHavi 18 ezerrel kevesebb maradna.
– Mi a családok pártján állunk, nem a sarcolás, hanem a támogatás oldalán – mondta Horváth István.