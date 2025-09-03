szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zsebre megy a játék

37 perce

Horváth István: Romba döntené a magyar családokat a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#politika#országgyűlési képviselő#Horváth István

Át akarta verni az embereket a Tisza Párt, de lebukott. Ezt mondta a Tisza-adó kapcsán hírportálunk érdeklődésére Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője.

Teol.hu

A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.

Horváth István szerint miközben a Tisza sarcokat vetne ki a magyar emberekre, a kormány a családok pártján áll. Fotó: Mediaworks

Tisza-adó: most kell észnél lenni

– Át akarta verni az embereket a Tisza Párt, de lebukott – mondta hírportálunk érdeklődésére Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – Felvétel bizonyítja, hogy Magyar Péterék adóemelést terveznek, ezt persze a kampányban el akarták hallgatni! Át akarták verni az embereket, de lebuktak. Magyarországon a mostani 15 százalékos SZJA európai szinten is a legalacsonyabb. A kormány az emberek oldalán áll, és ebből nem engedünk! – tette hozzá a politikus. 

– A Tisza 22, illetve 33 százalékra emelné az adót, ami azt jelentené, hogy egy átlagfizetésű család évi félmillió forinttal kapna kevesebbet. Ezt nem hagyjuk, most kell észnél lenni! – húzta alá a politikus. 

A Tisza sarcol, a kormány támogat

Horváth István kihangsúlyozta, hogy miközben a Tisza brutális emelést hajtana végre, a kormány megduplázza a családi adókedvezményt. Az idei év júliusától ötven százalékkal emelték, s jövő év januárjától ismét jön majd egy újabb öven százalékos emelés. Hozzátette: januártól egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a havi kedvezmény. Az idei év októberétől a három gyermekes édesanyák SZJA-mentesek lesznek, élethosszig, az életkoruktól és a gyermekek életkorától függetlenül. 

– Mi a családok pártján állunk, nem a sarcolás, hanem a támogatás oldalán – mondta Horváth István. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu