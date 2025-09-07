szeptember 7., vasárnap

Padlóra küldené a családokat

1 órája

Súlyos százezreket venne ki a társadalombiztosításban dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#Csibi Krisztina#Magyar Péter#Horváth István

Jóval kevesebbet vihetnének haza a társadalombiztosításban dolgozók, ha beválna Magyar Péter terve. A Tisza-adó százezreket venne ki a családi kasszákból.

Teol.hu

Súlyosan érintené a családi kasszákat a Tisza-adó. Egy belső dokumentum szerint, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének, eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Ez leginkább a családokat és a középosztályt sújtaná – emlékeztetve a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira. Évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a jelenleg is érvényben lévő 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás mindenkit negatívan érintene, így a társadalombiztosításban dolgozókat is. 

tisza-adó, magyar péter
Magyar Péter már nem mer az emberek szemébe nézni, mióta kiderült, hogy meg akarja sarcolni a magyar családokat. A Tisza-adó mindenkit padlóra küldene
Fotó: Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Tolna vármegyében a társadalombizosítási ágazatban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) átlagos bruttó keresete 500 027 forint, amely 343 957 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 75 004 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna – éves szinten így 280.000 forinttal kevesebb maradna a családi kasszában. 

Tisza-adó: korábban nem ezt ígérte Magyar Péter

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban még arról kérdezte az embereket, támogatnák-e az szja 9 százalékra való lecsökkentését. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy új kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.

A kormány a magyar családok pártján áll

A Tisza-adó nemcsak a pénzügyi területen dolgozókat, az összes magyar családot komolyan sújtaná, ahogy arról néhány napja Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nyilatkozott hírportálunknak. A politikus azt mondta, amíg a Tisza adóemelésre készül, addig 

a magyar kormány megduplázza a családi adókedvezményt. 

Az idei év júliusától ötven százalékkal emelték, s jövő év januárjától ismét jön majd egy újabb öven százalékos emelés. Hozzátette: januártól egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a havi kedvezmény. Az idei év októberétől a három gyermekes édesanyák SZJA-mentesek lesznek, élethosszig, az életkoruktól és a gyermekek életkorától függetlenül. 

– Mi a családok pártján állunk, nem a sarcolás, hanem a támogatás oldalán – mondta Horváth István. 

 

