Tegnap, 16:48
„Nem tudom, mi lenne így velünk” – a Tisza-adó a mezőgazdaságban dolgozókat is padlóra küldené
A mezőgazdaság Tolna vármegyében mindig is biztos megélhetést jelentett sok családnak. A tervezett Tisza-adó most komoly aggodalmat kelt a szektorban dolgozók körében.
A KSH legfrissebb adatai szerint a mezőgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete jelenleg 332 188 forint, ami a bruttó 478 412 forintos bér után jár. Ha azonban bevezetnék a progresszív adórendszert, sokak szerint akár évi több mint 200 ezer forinttal is kevesebb pénz maradhatna a dolgozók zsebében. Komoly érvágás lenne a Tisza-adó.
A Tisza-adó kiszolgáltatottá tenné az embereket
Gergő egy családi gazdaságban dolgozik gépkezelőként. Azt mondja, a mindennapokban most is nehéz kijönni a fizetésből, és a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek:
– Ha a Tisza-adó tényleg életbe lép, nekem havi 15-20 ezer forinttal is kevesebb maradhat. Ez nálunk nem aprópénz. Két gyerekem van, a nagyobbik már középiskolás Szekszárdon, a kisebbik meg most kezdi az általánost. A tankönyvek, a benzin, minden drágább lett. Egyszerűen nincs hova szorítani a nadrágszíjat – mondja.
Gergő szerint a mezőgazdaságban dolgozók helyzete eleve kiszolgáltatott, hiszen a munka szezonális, a fizetés pedig jóval alacsonyabb, mint más ágazatokban:
– Nincs itt semmi luxus. Ez nem egy atomerőmű, nem multiknál dolgozunk, mi tényleg megizzadunk minden forintért. Ráadásul a munkánk kiszámíthatatlan: egy rossz év, jégeső, aszály, és máris borul minden terv. Ha a fizetésből is többet vonnak, sokan el fognak menni más szektorba, vagy akár külföldre – magyarázza.
Az egész ágazat stabilitása veszélybe kerülne
A gazdaság tulajdonosa, ahol Gergő dolgozik, szintén aggódik, hiszen a dolgozók megtartása is nehezebbé válhat. Ha a munkavállalók kevesebb nettót visznek haza, sokan béremelést kérnek majd, amit viszont a gazdák nem biztos, hogy ki tudnak gazdálkodni.
Szakértők szerint ez hosszabb távon a mezőgazdasági munkaerő elvándorlását erősítheti, ami tovább nehezítené az ágazat helyzetét Tolnában.
– Most még mindig van utánpótlás, de ha így mennek tovább a dolgok, egyre kevesebben vállalják majd a hajnalban kelést, a nehéz fizikai munkát, miközben kevesebbet is visznek haza – teszi hozzá Gergő.
Sok gazdálkodó egyetért abban, hogy ha a Tisza-adót bevezetik, azzal nemcsak az emberek pénztárcája, hanem az egész ágazat stabilitása kerül veszélybe.
