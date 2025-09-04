Voltunk már padlón, nem kellene visszafelé menni – ezért fél a pedagógus a Tisza-adótól

Egy Tolna vármegyei, ma már nyugdíjas pedagógus osztotta meg gondolatait arról, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a 2008-as gazdasági válság idején, és hogyan változott az élete a 2011-ben bevezetett egykulcsos adórendszer után. Elmondása szerint ma is élénken emlékszik azokra az évekre és nagyon tart a most tervezett Tisza-adó miatt, amely visszahozná a többkulcsos szja-rendszert.

A Tisza-adóról mondta el véleményét egy tolnai pedagógus

– Emlékszem a 2008-as válságra, az valami borzalom volt – mondja Neidert Erzsébet, nyugdíjas pedagógus. – Teljesen kilátástalan volt minden. Nemcsak anyagilag voltunk padlón, de ez a lelkünkre is rányomta a bélyegét. Nem véletlen, hogy ennyire élénken maradt meg bennem az az időszak.

A Tisza-adó a múltat hozná vissza, hátrafelé pedig ki akarna nézni?

A pedagógus felidézte, hogy akkoriban olyan alacsony volt a bérük, hogy a különböző adókulcsok közti különbséget alig érezték: – Pedagógusként akkoriban keveset kerestünk, így a 2011-ben bevezetett egykulcsos adó eleinte nem is hozott nagy változást. Előtte 17 százalékot vontak, majd az új rendszerrel ez 16-ra, később 15 százalékra csökkent. A nagy fordulatot a béremelések hozták, mert onnantól kezdve a zsebünkben maradt több pénz, és azt tényleg éreztük a mindennapokban.

Szerinte 2012 még nehéz év volt, de utána fokozatosan könnyebb lett az életük: – 2012-ben még szorítottuk a nadrágszíjat, de utána minden évben egy kicsit jobb lett. Éreztük, hogy van előrelépés, hogy a munkánk kezd egy kicsit többet érni, és ez biztonságot adott.

Most, nyugdíjasként is aggodalommal figyeli a Tisza Párt terveit a progresszív adózás bevezetéséről: – A pedagógusbérek rendezésébe az utóbbi években végre sok munka és pénz került. Egy háromkulcsos szja szerintem aláásná az eddig elért eredményeket. Én sem igazságosnak, sem előremutatónak nem tartom. Amikor végre kezdünk levegőhöz jutni, ismét attól kell tartanunk, hogy többet vesznek el, miközben minden drágul – tette hozzá Erzsébet.