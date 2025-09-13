Süli János: „A Tisza-adó komoly csapás lenne a munkavállalóknak és a magyar gazdaságnak”

A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.

Süli János sem kér a Tisza-adóból. Az országgyűlési képviselő szerint mindent tönkre tenne, ha bevezetnék

„A Tisza Párt adózási elképzelései komoly csapást jelentenének a munkavállalóknak és a magyar gazdaságnak is! Egy önmagára adó társadalom nem bünteti, hanem jutalmazza a jól és többet dolgozókat! Kiváltképpen így van ez egy olyan munkaalapú társadalomban, mint amilyen a magyar” – mondta hírportálunknak Süli János a paksi térség országgyűlési képviselője.

A Tisza-adó miatt szürkülne a gazdaság

„Több éves céges vezetői tapasztalataim is azt bizonyítják: ha nem éri meg bizonyos jövedelemhatárt átlépni a magasabb adókulcs miatt, akkor a munkavállalók nem vállalnak több munkát, legalábbis hivatalosan nem. Azaz szürkülne a foglalkoztatás, a gazdaság. Az egykulcsos adó kiszámítható, ösztönzi a gazdasági növekedést, csökkenti az adóelkerülés mértékét, valamint az adminisztrációs terheket. Tehát egyszerűsíti az adórendszer működtetését. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy versenyképességi előnyt is jelent az egykulcsos adórendszer, hiszen a munkaerőköltségek alacsonyabbak, ami vonzóbbá teszi Magyarországot a befektetők számára” – tette hozzá a politikus.

Süli János hangsúlyozta: a Tisza Párt progresszív adózási tervei komoly nehézséget jelentenének nemcsak a munkavállalóknak, hanem a magyar gazdaságnak is. A jelenlegi világgazdasági kihívásokra való érdemi reagálás kulcskérdése ugyanis a versenyképesség növelése és az adminisztráció egyszerűsítése. Az egykulcsos rendszer ebből a szempontból is előnyös, míg a többkulcsos adórendszer csökkenti a beruházási kedvet. A többletjövedelem elvonása ugyanis kevesebb befektethető forrást jelenthet, ezáltal pedig visszaeshetnek a beruházások és a fogyasztás is.