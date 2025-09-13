szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A paksi politikus sem kér belőle

14 perce

Süli János: „A Tisza-adó komoly csapás lenne a munkavállalóknak és a magyar gazdaságnak”

Címkék#Süli János#Tisza-adó#Magyar Péter

Komoly csapást jelentenének a magyar gazdaságnak és a munkavállalóknak Magyar Péter adózási elképzelései. Süli János, a paksi térség országgyűlési képviselője sem kér a Tisza-adóból.

Teol.hu

A Magyar Péter nevével fémjelzett politikai formáció adócsomagja, a „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, a családokat, és nem utolsó sorban a mezőgazdaságban dolgozókat, akiknek jövedelme épp a legmagasabb terhet jelentő sávban mozogna.

Tisza-adó, Süli János
Süli János sem kér a Tisza-adóból. Az országgyűlési képviselő szerint mindent tönkre tenne, ha bevezetnék
Fotó: Mediaworks

„A Tisza Párt adózási elképzelései komoly csapást jelentenének a munkavállalóknak és a magyar gazdaságnak is! Egy önmagára adó társadalom nem bünteti, hanem jutalmazza a jól és többet dolgozókat! Kiváltképpen így van ez egy olyan munkaalapú társadalomban, mint amilyen a magyar” – mondta hírportálunknak Süli János a paksi térség országgyűlési képviselője.

A Tisza-adó miatt szürkülne a gazdaság

„Több éves céges vezetői tapasztalataim is azt bizonyítják: ha nem éri meg bizonyos jövedelemhatárt átlépni a magasabb adókulcs miatt, akkor a munkavállalók nem vállalnak több munkát, legalábbis hivatalosan nem. Azaz szürkülne a foglalkoztatás, a gazdaság. Az egykulcsos adó kiszámítható, ösztönzi a gazdasági növekedést, csökkenti az adóelkerülés mértékét, valamint az adminisztrációs terheket. Tehát egyszerűsíti az adórendszer működtetését. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy versenyképességi előnyt is jelent az egykulcsos adórendszer, hiszen a munkaerőköltségek alacsonyabbak, ami vonzóbbá teszi Magyarországot a befektetők számára” – tette hozzá a politikus.

Süli János hangsúlyozta: a Tisza Párt progresszív adózási tervei komoly nehézséget jelentenének nemcsak a munkavállalóknak, hanem a magyar gazdaságnak is. A jelenlegi világgazdasági kihívásokra való érdemi reagálás kulcskérdése ugyanis a versenyképesség növelése és az adminisztráció egyszerűsítése. Az egykulcsos rendszer ebből a szempontból is előnyös, míg a többkulcsos adórendszer csökkenti a beruházási kedvet. A többletjövedelem elvonása ugyanis kevesebb befektethető forrást jelenthet,  ezáltal pedig visszaeshetnek a beruházások és a fogyasztás is.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu