szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem kérnek belőle

1 órája

A szállítmányozástól az építőiparig mindenkit padlóra küldene a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#Csibi Krisztina#Magyar Péter

Jelentősen csökkenne a szállítmányozással foglalkozók és az építőiparban dolgozók fizetése, ha beválna Magyar Péter terve. A Tisza-adó százezreket venne ki a családi kasszákból.

Teol.hu

A mezőgazdasági munkásoktól a pedagógusokig, a kereskedelemben dolgozóktól a pénzügyi szektorral bezárólag mindenkit érzékenyen érintene Magyar Péterék terve. Hírportálunkon már mindegyik ágazatot sorra vettük. A Tisza-adó nem válogatna, a szállítmányozásban és az építőiparban dolgozókat is padlóra küldené. 

Ahogy a plakát is mutatja: Magyar Péter csak a pénzt vinné, amit a Tisza-adó bevezetésével szedne el a magyar emberektől
Fotó: Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Tolna vármegyében a szállítmányozási ágazatban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) átlagos bruttó keresete 483 565 forint, amely 331 425 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 72 535 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna – éves szinten így 224 778 forinttal kevesebb maradna a családi kasszában. 

Az építőiparban dolgozók (szintén közfoglalkoztatottak nélkül) átlagos bruttó keresete 646 502 forint, amely 443 981 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 113 064 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna – éves szinten így 772 247 forinttal kevesebb maradna a családi kasszában. 

Tisza-adó: korábban nem ezt ígérte Magyar Péter

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban még arról kérdezte az embereket, támogatnák-e az szja 9 százalékra való lecsökkentését. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy új kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.

A kormány nem akar semmiféle adónövelést

„Az utóbbi években jelentős lépések történtek az egészségügyben, az oktatásban és egyéb ágazatokban dolgozók bérének rendezése ügyében. Senki nem akarhatja, hogy ez a folyamat megtorpanjon, sőt visszaforduljon. Márpedig a személyi jövedelemadó emelése igencsak hátrányosan érintené orvosaink, pedagógusaink és más szakterületek elhivatott képviselőinek jövedelmi helyzetét. De nem is érdemes sorolni a hivatásterületeket, hiszen a személyi jövedelemadó emelésének a családok többsége érintettje lenne – egészen pontosan 2,8 millió magyar munkavállalónak csökkenne a nettó fizetése. Mindezt a Tolna vármegyében élők is pontosan tudják.”

Ezt mondta hírportálunknak Csibi Krisztina, a bonyhádi és dombóvári térség országgyűlési képviselője, aki hozzátette: 

Nem akarunk semmiféle adónövelést. Azt akarjuk, hogy haladjunk tovább az adócsökkentés politikájának útján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu