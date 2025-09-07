A szállítmányozástól az építőiparig mindenkit padlóra küldene a Tisza-adó

A mezőgazdasági munkásoktól a pedagógusokig, a kereskedelemben dolgozóktól a pénzügyi szektorral bezárólag mindenkit érzékenyen érintene Magyar Péterék terve. Hírportálunkon már mindegyik ágazatot sorra vettük. A Tisza-adó nem válogatna, a szállítmányozásban és az építőiparban dolgozókat is padlóra küldené.

Ahogy a plakát is mutatja: Magyar Péter csak a pénzt vinné, amit a Tisza-adó bevezetésével szedne el a magyar emberektől

Fotó: Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Tolna vármegyében a szállítmányozási ágazatban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) átlagos bruttó keresete 483 565 forint, amely 331 425 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 72 535 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna – éves szinten így 224 778 forinttal kevesebb maradna a családi kasszában.

Az építőiparban dolgozók (szintén közfoglalkoztatottak nélkül) átlagos bruttó keresete 646 502 forint, amely 443 981 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 113 064 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna – éves szinten így 772 247 forinttal kevesebb maradna a családi kasszában.

Tisza-adó: korábban nem ezt ígérte Magyar Péter

Mindez különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban még arról kérdezte az embereket, támogatnák-e az szja 9 százalékra való lecsökkentését. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy új kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mennyit vinne el tőle a Tisza-adó.

A kormány nem akar semmiféle adónövelést

„Az utóbbi években jelentős lépések történtek az egészségügyben, az oktatásban és egyéb ágazatokban dolgozók bérének rendezése ügyében. Senki nem akarhatja, hogy ez a folyamat megtorpanjon, sőt visszaforduljon. Márpedig a személyi jövedelemadó emelése igencsak hátrányosan érintené orvosaink, pedagógusaink és más szakterületek elhivatott képviselőinek jövedelmi helyzetét. De nem is érdemes sorolni a hivatásterületeket, hiszen a személyi jövedelemadó emelésének a családok többsége érintettje lenne – egészen pontosan 2,8 millió magyar munkavállalónak csökkenne a nettó fizetése. Mindezt a Tolna vármegyében élők is pontosan tudják.”