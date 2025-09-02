„Nem tudom, hogyan élnénk meg” – súlyosan érinthetné a közigazgatásban dolgozó családokat a Tisza-adó

A Tisza-adó bevezetése különösen nagy terhet róhat a Tolna vármegyei közigazgatásban, védelemben és társadalombiztosításban dolgozókra. Mutatjuk, miért tartják igazságtalannak a tervezett intézkedést, és mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha a progresszív adózás lépne az egykulcsos szja helyébe.

A Tisza-adó a közigazgatásban dolgozókat is érzékenyen érintené. Fotó: MW/illusztráció

Havi közel 18 ezer forinttal maradna kevesebb a zsebben a Tisza-adó bevezetésével

A Központi Statisztikai Hivatal szerint Tolna vármegyében a közigazgatásban dolgozók nettó átlagbére 343 957 forint, ami 500 027 forintos bruttó bérnek felel meg. Jelenleg ez a kereset 75 000 forintos szja-terhet jelentene havonta, azonban a Tisza-adó bevezetése után havi szinten közel 18 ezer forinttal csökkenhetne a kézhez kapott összeg, éves szinten pedig ez több mint 210 ezer forint mínuszt jelentene a családi kasszában.