1 órája
„Nem tudom, hogyan élnénk meg” – súlyosan érinthetné a közigazgatásban dolgozó családokat a Tisza-adó
Havi 18 ezerrel kevesebb maradna. A Tisza-adó a közigazgatásban dolgozóknak is kemény anyagi terheket hozhat. Mutatjuk, mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha bevezetnék a progresszív adózást.
A Tisza-adó bevezetése különösen nagy terhet róhat a Tolna vármegyei közigazgatásban, védelemben és társadalombiztosításban dolgozókra. Mutatjuk, miért tartják igazságtalannak a tervezett intézkedést, és mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha a progresszív adózás lépne az egykulcsos szja helyébe.
Havi közel 18 ezer forinttal maradna kevesebb a zsebben a Tisza-adó bevezetésével
A Központi Statisztikai Hivatal szerint Tolna vármegyében a közigazgatásban dolgozók nettó átlagbére 343 957 forint, ami 500 027 forintos bruttó bérnek felel meg. Jelenleg ez a kereset 75 000 forintos szja-terhet jelentene havonta, azonban a Tisza-adó bevezetése után havi szinten közel 18 ezer forinttal csökkenhetne a kézhez kapott összeg, éves szinten pedig ez több mint 210 ezer forint mínuszt jelentene a családi kasszában.
„Képtelenség lenne kigazdálkodni” – négygyermekes anyuka szólalt meg
Egy Tolna vármegyei, közigazgatásban dolgozó négygyermekes anyuka is megszólalt a tervezett adóváltozás kapcsán. – Jelenleg szja-mentességet élvezek, ami óriási segítség a családunknak – mondta. – Két gyerekem egyetemista, egy gimnazista, a legkisebb pedig most készül a középiskolába. El sem tudom képzelni, mi lenne velünk, ha nemcsak hogy elvennék az eddigi mentességet, hanem még magasabb adót is kellene fizetnem. – Ez hatalmas érvágás lenne a családnak, egyszerűen nem tudnánk kigazdálkodni a mostani kiadásokat – tette hozzá.
A szakértők szerint a Tisza-csomag komoly egzisztenciális bizonytalanságot hozna a közigazgatásban dolgozó családok számára, főleg a nagycsaládosoknál, ahol a mostani adómentesség megszüntetése súlyos anyagi terhet jelentene.
