Átver a Tisza

1 órája

„Nem tudom, hogyan élnénk meg” – súlyosan érinthetné a közigazgatásban dolgozó családokat a Tisza-adó

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#politika#család

Havi 18 ezerrel kevesebb maradna. A Tisza-adó a közigazgatásban dolgozóknak is kemény anyagi terheket hozhat. Mutatjuk, mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha bevezetnék a progresszív adózást.

Teol.hu

A Tisza-adó bevezetése különösen nagy terhet róhat a Tolna vármegyei közigazgatásban, védelemben és társadalombiztosításban dolgozókra. Mutatjuk, miért tartják igazságtalannak a tervezett intézkedést, és mennyivel vihetnének haza kevesebbet, ha a progresszív adózás lépne az egykulcsos szja helyébe.

A Tisza-adó a közigazgatásban dolgozókat is érzékenyen érintené
A Tisza-adó a közigazgatásban dolgozókat is érzékenyen érintené. Fotó: MW/illusztráció

Havi közel 18 ezer forinttal maradna kevesebb a zsebben a Tisza-adó bevezetésével

A Központi Statisztikai Hivatal szerint Tolna vármegyében a közigazgatásban dolgozók nettó átlagbére 343 957 forint, ami 500 027 forintos bruttó bérnek felel meg. Jelenleg ez a kereset 75 000 forintos szja-terhet jelentene havonta, azonban a Tisza-adó bevezetése után havi szinten közel 18 ezer forinttal csökkenhetne a kézhez kapott összeg, éves szinten pedig ez több mint 210 ezer forint mínuszt jelentene a családi kasszában.

„Képtelenség lenne kigazdálkodni” – négygyermekes anyuka szólalt meg

Egy Tolna vármegyei, közigazgatásban dolgozó négygyermekes anyuka is megszólalt a tervezett adóváltozás kapcsán. – Jelenleg szja-mentességet élvezek, ami óriási segítség a családunknak – mondta. – Két gyerekem egyetemista, egy gimnazista, a legkisebb pedig most készül a középiskolába. El sem tudom képzelni, mi lenne velünk, ha nemcsak hogy elvennék az eddigi mentességet, hanem még magasabb adót is kellene fizetnem. – Ez hatalmas érvágás lenne a családnak, egyszerűen nem tudnánk kigazdálkodni a mostani kiadásokat – tette hozzá.

A szakértők szerint a Tisza-csomag komoly egzisztenciális bizonytalanságot hozna a közigazgatásban dolgozó családok számára, főleg a nagycsaládosoknál, ahol a mostani adómentesség megszüntetése súlyos anyagi terhet jelentene.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
