7 órája
Krisztián retteg a Tisza-adótól: „Szeretnék normálisan megélni a munkámból”
Egy progresszív adórendszer komoly változásokat hozna a mindennapi emberek életébe. A Tisza-adó bevezetésének lehetősége a turizmusban és vendéglátásban dolgozók között is élénk beszédtéma Tolna vármegyében.
Bár a KSH adatai szerint Tolna vármegyében a turizmus-vendéglátásban a nettó átlagbér 261 461 forint, ami a 377 589 forintos bruttó bérből marad a dolgozók zsebében, ők a legalacsonyabb, 15 százalékos adósávba esnek egy többkulcsos adózás bevezetésével is. Azonban a belengetett Tisza-adó ezt a szektort is komolyan érintené.
Tisza-adó a vendéglátásban
A vendéglátásban a bérek erősen szóródnak: a kisebb helyeken dolgozók gyakran minimálbér-közeli fizetésért dolgoznak, viszont sokan – például szállodákban, prémium éttermekben vagy vezető beosztásban – messze az átlag felett keresnek. Országosan a turizmus és vendéglátás ágazatban 454 300 forint a bruttó átlagbér, ami már beleesik a 22 százalékos kulcsba – így azok, akik eddig 15 százalékos szja-t fizettek, komoly pluszterheket kapnának.
Krisztián, egy dombóvári étterem pincére, azt mondja, a bizonytalanság az, ami igazán aggasztja: – Itt sokan keresnek kevesebbet az országos átlagnál, ezért lehet, hogy engem személyesen nem érintene olyan súlyosan a Tisza-adó. De rengeteg ismerősöm dolgozik olyan helyen, ahol jóval magasabbak a fizetések, például szállodákban vagy balatoni szezonban. Nekik nagyon nem mindegy, hogy 15 vagy 22 százalékos szja-t fizetnek majd. De ha csak azt nézem, hogy a vendégeknél is kevesebb pénz marad, kevesebbet járnak majd étterembe, visszaesne a forgalom – magyarázza. – Az én fizetésem sem valami magas, de az igazi gond az, hogy a mi szakmánkban minden mindennel összefügg – teszi hozzá.
A szakértők szerint a turizmus és vendéglátás érzékenyen reagál a fogyasztás változásaira. Ha a progresszív adó miatt a dolgozók és a vendégek is kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, az hosszú távon csökkentheti a forgalmat, a bevételeket és a munkahelyek számát is.
Krisztián azt is mondja, hogy a szezonális munkák miatt az átlag torzít. – Nyáron rengeteg pluszmunkát vállalunk, fesztiválokon, borvacsorákon, ilyenkor jóval több pénz jön be. Ha ebből is többet vonnának, az nagy érvágás lenne. – Nem akarom a falra festeni az ördögöt. Csak szeretnék normálisan megélni a munkámból.
