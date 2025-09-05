Krisztián retteg a Tisza-adótól: „Szeretnék normálisan megélni a munkámból”

Bár a KSH adatai szerint Tolna vármegyében a turizmus-vendéglátásban a nettó átlagbér 261 461 forint, ami a 377 589 forintos bruttó bérből marad a dolgozók zsebében, ők a legalacsonyabb, 15 százalékos adósávba esnek egy többkulcsos adózás bevezetésével is. Azonban a belengetett Tisza-adó ezt a szektort is komolyan érintené.

A turizmus-vendéglátásban közvetve és közvetlenül is megmutatkozna a Tisza-adó hatása. Fotó: MW-archív

Tisza-adó a vendéglátásban

A vendéglátásban a bérek erősen szóródnak: a kisebb helyeken dolgozók gyakran minimálbér-közeli fizetésért dolgoznak, viszont sokan – például szállodákban, prémium éttermekben vagy vezető beosztásban – messze az átlag felett keresnek. Országosan a turizmus és vendéglátás ágazatban 454 300 forint a bruttó átlagbér, ami már beleesik a 22 százalékos kulcsba – így azok, akik eddig 15 százalékos szja-t fizettek, komoly pluszterheket kapnának.