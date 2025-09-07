Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult 

A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó nem válogatna, minden családot sújtana. Az átlagbér alatt keresők sem menekülnének a drasztikus terhek elől.

Tarr Zoltán szavai – „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk” – bizonyítják a titkolózást. A mozgalom értékelése szerint a párt tudatosan félrevezeti a választókat.

Az online kalkulátor segítségével a tolnai családok is könnyen kiszámolhatják, mennyit veszítenének. A számok világosan mutatják: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A mozgalom célja, hogy senki ne maradjon tájékozatlan a Tisza valódi szándékaival kapcsolatban.