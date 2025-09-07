1 órája
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult
A Tisza Párt belső dokumentumai 22 és 33 százalékos adóemelést tartalmaznak. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított, hogy minden családhoz eljusson a valóság.
A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó nem válogatna, minden családot sújtana. Az átlagbér alatt keresők sem menekülnének a drasztikus terhek elől.
Tarr Zoltán szavai – „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk” – bizonyítják a titkolózást. A mozgalom értékelése szerint a párt tudatosan félrevezeti a választókat.
Az online kalkulátor segítségével a tolnai családok is könnyen kiszámolhatják, mennyit veszítenének. A számok világosan mutatják: a brutális adóemelés mindenkit érintene.
A mozgalom célja, hogy senki ne maradjon tájékozatlan a Tisza valódi szándékaival kapcsolatban.