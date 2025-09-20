Elemző szerint tíz nap maradt a Tisza Pártnak a bizonyításra

Mráz Ágoston Sámuel arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt előtt álló tíz nap sorsdöntő lehet. A 318 jelölt bemutatása az egyik legnagyobb vizsga egy politikai szervezet életében, hiszen a szervezettséget és a mozgalom lendületét egyaránt mérlegre teszi.

Az elmúlt napokban a kormány kezében volt a közéleti kezdeményezés. A viták főként a Tisza-adóról, Ruszin-Szendi fegyverviseléséről és a 3 százalékos Otthon Start programról szóltak. A politika iránt aktívan érdeklődők emellett a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör eseményéről olvashattak.

Az elemző hozzátette: október 1-jén életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely nagy társadalmi támogatást kaphat. A Tisza Párt helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy Magyar Péter az orosz energia ellenében foglalt állást. Ez egybevág Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tilalmával, ami Mráz szerint rontaná Magyarország érdekérvényesítő képességét, és a kormánypárti bírálatok igazát támaszthatja alá.