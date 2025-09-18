Több mint ötven év után tartották az első osztálytalálkozót

Ötvenkét év után első osztálytalálkozójukat tartották a napokban az egykori csőszerelő tanulók. Juszt Miklós szervező elmondta, hogy az 505-ös Ady Endre Szakközépiskolában 1973-ban végzett csőhálózat és berendezés szerelő szak öregdiákjai Szekszárdon, a néhai Koch György pincéjénél találkoztak.

Az osztálytalálkozó résztvevői

Forrás: Beküldött kép

Tizenketten tudtak részt venni az eseményen, és az osztályfőnökük, Bányai Mária is eljött Tóalmásról. Az összejövetelen megemlékeztek arról a hét társukról is, akik már nem lehetnek köztük.