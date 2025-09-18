Öregdiákok
1 órája
Több mint ötven év után tartották az első osztálytalálkozót
Az egykori osztályfőnök is eljött az osztálytalálkozóra. Heten viszont már nem lehettek ott.
Ötvenkét év után első osztálytalálkozójukat tartották a napokban az egykori csőszerelő tanulók. Juszt Miklós szervező elmondta, hogy az 505-ös Ady Endre Szakközépiskolában 1973-ban végzett csőhálózat és berendezés szerelő szak öregdiákjai Szekszárdon, a néhai Koch György pincéjénél találkoztak.
Tizenketten tudtak részt venni az eseményen, és az osztályfőnökük, Bányai Mária is eljött Tóalmásról. Az összejövetelen megemlékeztek arról a hét társukról is, akik már nem lehetnek köztük.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre