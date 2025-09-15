Több volt a temetés, mint a keresztelés Dombóváron

Augusztus utolsó két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 26 honfitársunk hunyt el, 11 nő és 15 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 13 csöppség látott napvilágot: 9 kislány és 4 kisfiú. És három pár fogadott egymásnak örök hűséget.

Dombóvári anyakönyvi hírek, augusztus utolsó két hetéről

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események

Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.