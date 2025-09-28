szeptember 28., vasárnap

Helybe viszik az ügyintézést

6 órája

Készítse az okmányait, több tolnai településre gurul be a kormányablakbusz

Címkék#Tolna Vármegyei Kormányhivatal#kormányablak busz#kormányablak

Teol.hu

Októberben hét Tolna vármegyei településen lehet majd ügyeket intézni. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint Madocsára, Kurdra, Bogyiszlóra, Gyönkre, Nakra, Bikácsra és Őcsénybe gurul majd be a kormányablakbusz. Többek között helyben lehet majd itt intézni a személyi igazolvány cseréjét, a jogosítvány, az útlevél meghosszabbítását, kiváltását. De lakcímigazolvány, diákigazolvány, DAP regisztráció is elintézhető ezeken a napokon.

 

