Készítse az okmányait, több tolnai településre gurul be a kormányablakbusz

Októberben hét Tolna vármegyei településen lehet majd ügyeket intézni. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint Madocsára, Kurdra, Bogyiszlóra, Gyönkre, Nakra, Bikácsra és Őcsénybe gurul majd be a kormányablakbusz. Többek között helyben lehet majd itt intézni a személyi igazolvány cseréjét, a jogosítvány, az útlevél meghosszabbítását, kiváltását. De lakcímigazolvány, diákigazolvány, DAP regisztráció is elintézhető ezeken a napokon.