Tolna vármegye is lilába borul: itt vannak a koraszülött kampány részletei

A Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) idén is kampányt indít, amely célja, hogy érzelmi támogatást nyújtson azoknak, akik átélték a koraszülést, valamint felhívják a figyelmet a legkisebb hősök küzdelmére. A világnap alkalmából, november tizenhetedikén, ikonikus épületek borulnak lila fénybe, ezen egyidőben pedig közösségi kezdeményezések indulnak országszerte. A szervezők arra kérik az embereket, hogy ezen a napon viseljenek lila ruhát vagy kiegészítőt, dekoráljanak lila színnel, legyen szó iskoláról, munkahelyről vagy otthonról. Érdemes időben elkezdeni a készülődést, a részletek itt találhatóak.