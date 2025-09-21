szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Húzzunk lilát!

6 órája

Tolna vármegye is lilába borul: itt vannak a koraszülött kampány részletei

Címkék#Koraszülöttekért Országos Egyesület#KORE#kampány#koraszülés

Brunner Mónika
Tolna vármegye is lilába borul: itt vannak a koraszülött kampány részletei

A koraszülöttek ellátása sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben Fotó: Pesti Tamás

A Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) idén is kampányt indít, amely célja, hogy érzelmi támogatást nyújtson azoknak, akik átélték a koraszülést, valamint felhívják a figyelmet a legkisebb hősök küzdelmére. A világnap alkalmából, november tizenhetedikén, ikonikus épületek borulnak lila fénybe, ezen egyidőben pedig közösségi kezdeményezések indulnak országszerte. A szervezők arra kérik az embereket, hogy ezen a napon viseljenek lila ruhát vagy kiegészítőt, dekoráljanak lila színnel, legyen szó iskoláról, munkahelyről vagy otthonról. Érdemes időben elkezdeni a készülődést, a részletek itt találhatóak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu