Teol.hu videó
58 perce
A tolnai halászlé titka, hogy még füstölt csülök is kerül bele (videó)
Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg Fotó: Mártonfai Dénes
Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg. A hagyományokhoz híven nem maradt el a halászléfőző verseny sem, ahol több mint harminc csapat bográcsában rotyogott a híres tolnai étel.
Teol.hu videó
- Teljesen megújult a decsi polgármesteri hivatal – így változott meg az épület (videó)
- A közösség és a népi kultúra ünnepe volt a szekszárdi Sereglés (videó)
- Megépült a pokoli torony, miközben megmentették a Macikát is (videó és galéria)
- Három generáció énekelte együtt Halász Judittal, hogy csiribiri csiribiri zabszalma (videó)
- Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre