A tolnai halászlé titka, hogy még füstölt csülök is kerül bele (videó)

Címkék#teol video#Bárka Fesztivált#hagyomány#halászlé

A tolnai halászlé titka, hogy még füstölt csülök is kerül bele (videó)

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg. A hagyományokhoz híven nem maradt el a halászléfőző verseny sem, ahol több mint harminc csapat bográcsában rotyogott a híres tolnai étel.

 

 

