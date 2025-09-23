A tolnai halászlé titka, hogy még füstölt csülök is kerül bele (videó)

Tolna egyik legjelentősebb gasztro-kulturális eseményét, a Bárka Fesztivált idén is a Duna holtágánál fekvő Alta-Ripa Szabadidőparkban rendezték meg. A hagyományokhoz híven nem maradt el a halászléfőző verseny sem, ahol több mint harminc csapat bográcsában rotyogott a híres tolnai étel.