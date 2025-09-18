Tízmilliárd forint plusz bevételhez jutott a város – mutatjuk, mire költik

Ismét módosította a város idei költségvetési rendeletét a paksi képviselő-testület. Az ok örömteli: a bevételi oldalon jelentős emelkedés jelentkezett a helyi adóbevételeknek és az európai uniós TOP Plusz pályázati forrásoknak köszönhetően. Ennek részleteit a Barnabás István alpolgármester ismertette az ülésen. Elmondta, hogy az iparűzési adóbevételek növekményeként több mint 3 milliárd forintos forrásbővülést könyvelhet el a város, emellett pedig tizenöt TOP Plusz pályázat támogatási szerződését köthették meg az irányító hatósággal. Ez esetben összesen 6,6 milliárd forintról van szó. Így összesen több mint 10 milliárd forintos a bevételnövekedés.

Többek között a TOP Plusz pályázati források miatt kellett módosítani a paksi képviselőknek az idei költségvetést

Forrás: TelePaks

Sok terv TOP Plusz pályázati forrásból valósulhat meg

Pályázati forrásból valósulhat meg a Hajnal utca rekonstrukciója, a Paksi Napsugár Óvoda és a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeinek, valamint a Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése. Szociális és kulturális szolgáltatások javítására, okosváros fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer kialakítására, a Jézus Szíve templom körüli tér és a bazársor felújítására szintén támogatást nyert Paks. A Natura 2000-es területek fejlesztésére, a Lengyel-magyar barátság park és Sas utca rekonstrukciójára is kapott az EU-s forrásból a város.

Az Építők útja, illetve a Pollack-Szedres tömbbelső, továbbá a Fenyves utca és kapcsolódó parkolók felújítására, a Villany utcai parkoló kialakítására, a Csónak és Halász utcák teljes körű rehabilitációjára, valamint a Hidegvölgy utcai csapadékvíz elvezető és záportározó rekonstrukciójára szintén támogatást nyert a város.

Számos beruházás előkészítése is elkezdődik

Mindemellett összesen 450 millió forint értékű beruházás elindítását is betervezték. Heringes Anita polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés érdekében próbáltak visszafogottan tervezni, illetve figyeltek arra, hogy a város egész területére jusson pénz.

A tervezési javaslatok a következők:

A Duna-parton az Erzsébet Nagy Szállodától a gesztenyefasorig sétaút tervezésének költsége,