Tízmilliárd forint plusz bevételhez jutott a város – mutatjuk, mire költik
Sikeresen nyújtott be pályázatokat a paksi önkormányzat. A TOP Plusz támogatásoknak köszönhetően több milliárd forintos beruházások valósulhatnak meg a városban.
Ismét módosította a város idei költségvetési rendeletét a paksi képviselő-testület. Az ok örömteli: a bevételi oldalon jelentős emelkedés jelentkezett a helyi adóbevételeknek és az európai uniós TOP Plusz pályázati forrásoknak köszönhetően. Ennek részleteit a Barnabás István alpolgármester ismertette az ülésen. Elmondta, hogy az iparűzési adóbevételek növekményeként több mint 3 milliárd forintos forrásbővülést könyvelhet el a város, emellett pedig tizenöt TOP Plusz pályázat támogatási szerződését köthették meg az irányító hatósággal. Ez esetben összesen 6,6 milliárd forintról van szó. Így összesen több mint 10 milliárd forintos a bevételnövekedés.
Sok terv TOP Plusz pályázati forrásból valósulhat meg
Pályázati forrásból valósulhat meg a Hajnal utca rekonstrukciója, a Paksi Napsugár Óvoda és a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeinek, valamint a Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése. Szociális és kulturális szolgáltatások javítására, okosváros fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer kialakítására, a Jézus Szíve templom körüli tér és a bazársor felújítására szintén támogatást nyert Paks. A Natura 2000-es területek fejlesztésére, a Lengyel-magyar barátság park és Sas utca rekonstrukciójára is kapott az EU-s forrásból a város.
Az Építők útja, illetve a Pollack-Szedres tömbbelső, továbbá a Fenyves utca és kapcsolódó parkolók felújítására, a Villany utcai parkoló kialakítására, a Csónak és Halász utcák teljes körű rehabilitációjára, valamint a Hidegvölgy utcai csapadékvíz elvezető és záportározó rekonstrukciójára szintén támogatást nyert a város.
Számos beruházás előkészítése is elkezdődik
Mindemellett összesen 450 millió forint értékű beruházás elindítását is betervezték. Heringes Anita polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés érdekében próbáltak visszafogottan tervezni, illetve figyeltek arra, hogy a város egész területére jusson pénz.
A tervezési javaslatok a következők:
A Duna-parton az Erzsébet Nagy Szállodától a gesztenyefasorig sétaút tervezésének költsége,
a Hidegvölgy utcai játszótér, valamint a múzeumkert tervezése,
a Teller Ede utcai útburkolat és parkoló,
a Kurcsatov utcai tömbbelső 4. és 5. fázisának,
a Kölcsey és Szilárd Leó utcák felújításának tervezése,
a Tolnai út egy részének rekonstrukciója,
a Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda és vízelvezetés tervezése,
az egynapos sebészet és a gyógyfürdő újranyitásának tervezése,
a Dózsa György úti járda térkövezése,
a KRESZ-parkban új játszótéri eszközök beszerzése, az ürgemezei csúszdapark kialakítása,
a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak otthont adó épület homlokzatfelújítása,
a Paksi Életfa Idősek Otthona kerítés, nyílászáró és tetőfelújítása,
a Bocskai, az Alkotók, a Kurcsatov utcákban járdafelújítás, a városi csónakháznál sólyaút kiépítése,
a cseresznyési erdei iskolában közösségi tér kialakítása,
Dunakömlődön külső lépcső és rámpa kialakítása, javítása,
a strand nagymedencéjének rekonstrukciójához saját erő biztosítása,
a kulturális központ színháztermében a falburkolat cseréje.
A költségvetés módosítását a képviselők egyhangúlag jóváhagyták.