Mai évfordulók
Tízmilliárd forint plusz bevételhez jutott a város – mutatjuk, mire költik

Sikeresen nyújtott be pályázatokat a paksi önkormányzat. A TOP Plusz támogatásoknak köszönhetően több milliárd forintos beruházások valósulhatnak meg a városban.

Révészné Hanol Erzsébet

Ismét módosította a város idei költségvetési rendeletét a paksi képviselő-testület. Az ok örömteli: a bevételi oldalon jelentős emelkedés jelentkezett a helyi adóbevételeknek és az európai uniós TOP Plusz pályázati forrásoknak köszönhetően. Ennek részleteit a Barnabás István alpolgármester ismertette az ülésen. Elmondta, hogy az iparűzési adóbevételek növekményeként több mint 3 milliárd forintos forrásbővülést könyvelhet el a város, emellett pedig tizenöt TOP Plusz pályázat támogatási szerződését köthették meg az irányító hatósággal. Ez esetben összesen 6,6 milliárd forintról van szó. Így összesen több mint 10 milliárd forintos a bevételnövekedés.

A TOP Plusz források is témát adtak az ülésen
Többek között a TOP Plusz pályázati források miatt kellett módosítani a paksi képviselőknek az idei költségvetést
Forrás: TelePaks

Sok terv TOP Plusz pályázati forrásból valósulhat meg

Pályázati forrásból valósulhat meg a Hajnal utca rekonstrukciója, a Paksi Napsugár Óvoda és a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeinek, valamint a Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése. Szociális és kulturális szolgáltatások javítására, okosváros fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer kialakítására, a Jézus Szíve templom körüli tér és a bazársor felújítására szintén támogatást nyert Paks. A Natura 2000-es területek fejlesztésére, a Lengyel-magyar barátság park és Sas utca rekonstrukciójára is kapott az EU-s forrásból a város. 

Az Építők útja, illetve a Pollack-Szedres tömbbelső, továbbá a Fenyves utca és kapcsolódó parkolók felújítására, a Villany utcai parkoló kialakítására, a Csónak és Halász utcák teljes körű rehabilitációjára, valamint a Hidegvölgy utcai csapadékvíz elvezető és záportározó rekonstrukciójára szintén támogatást nyert a város.

Számos beruházás előkészítése is elkezdődik

Mindemellett összesen 450 millió forint értékű beruházás elindítását is betervezték. Heringes Anita polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés érdekében próbáltak visszafogottan tervezni, illetve figyeltek arra, hogy a város egész területére jusson pénz. 

A tervezési javaslatok a következők: 

A Duna-parton az Erzsébet Nagy Szállodától a gesztenyefasorig sétaút tervezésének költsége, 

a Hidegvölgy utcai játszótér, valamint a múzeumkert tervezése, 

a Teller Ede utcai útburkolat és parkoló, 

a Kurcsatov utcai tömbbelső 4. és 5. fázisának, 

a Kölcsey és Szilárd Leó utcák felújításának tervezése, 

a Tolnai út egy részének rekonstrukciója, 

a Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda és vízelvezetés tervezése, 

az egynapos sebészet és a gyógyfürdő újranyitásának tervezése, 

a Dózsa György úti járda térkövezése, 

a KRESZ-parkban új játszótéri eszközök beszerzése, az ürgemezei csúszdapark kialakítása, 

a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak otthont adó épület homlokzatfelújítása, 

a Paksi Életfa Idősek Otthona kerítés, nyílászáró és tetőfelújítása, 

a Bocskai, az Alkotók, a Kurcsatov utcákban járdafelújítás, a városi csónakháznál sólyaút kiépítése, 

a cseresznyési erdei iskolában közösségi tér kialakítása, 

Dunakömlődön külső lépcső és rámpa kialakítása, javítása, 

a strand nagymedencéjének rekonstrukciójához saját erő biztosítása, 

a kulturális központ színháztermében a falburkolat cseréje.

A költségvetés módosítását a képviselők egyhangúlag jóváhagyták.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
