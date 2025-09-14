szeptember 14., vasárnap

Közkincs

2 órája

Szenzációs felfedezés: építkezés közben bukkantak rá a 450 éves fürdőre!

Címkék#város#épület#telek

Egy évvel ezelőtt szenzációs lelet került elő Tolna szívében. A 16. századi török fürdő falainál azóta is zajlik a múlt megőrzéséért folytatott munka – az épület maradványai ma is ott rejtőznek a Malom utca alatt, és a város abban bízik, hogy hamarosan méltó módon válhatnak látható közkincsé.

Szepesi László

Egy évvel ezelőtt szenzációs régészeti felfedezésről adtunk hírt: Tolnán, a Malom utcában egy építkezés során megtalálták a 16. században épült török fürdő maradványait. A lelet azért is különösen jelentős, mert Magyarországon így Tolna lett a hetedik település – Budapest, Eger, Pécs, Székesfehérvár, Babócsa és Törökkoppány után –, ahol jó állapotban kerültek elő az iszlám kultúra emlékei.

Egy éve került elő a török fürdő
Egy évvel ezelőtt egy építkezésen bukkant elő a török fürdő
Fotó: Makovics Kornél / Forrás:  MW

Már a nyár vége előtt megkezdődött a leletmentő feltárás Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója vezetésével. A munka célja az épület alaprajzának tisztázása, funkciójának meghatározása és keltezése volt. Most arról érdeklődtünk nála, mi történt az elmúlt esztendőben.

A múlt megőrzése – egyelőre a homok alatt

„Az élet nem állt meg az ásatás befejeztével” – mondta a múzeumigazgató. Elsőként statikai vizsgálatokra volt szükség, hogy kiderüljön, mennyit bírnak el a falak. Kiderült, hogy a meglévő házak nyomják a törökkori alapokat és falakat, így veszélyt jelentenek rájuk, ugyanakkor a feltáráskor ásott szondák az álló épületekre is kockázatosak voltak. Ezért – amíg nem születik döntés a körülbelül 1570 körül, a muszlim lakosság igényeire épült, és 1820-ban még álló fürdő sorsáról – a falakat hatósági előírás szerint visszatemették. Fóliával takarták le, majd homokkal fedték be.

A feltárt leletanyagot beleltározták, és több előadás is született a témában. Folyamatban van a lelőhely tudományos feldolgozásának publikációja is.

Török fürdők a középkori Magyarországon

A középkori Magyarország török uralom alá került területein 45 fürdőt építettek. Csak Budán négy, ma is működő termálforrásra települt fürdő maradt fenn, de a fürdők nagy része gőzfürdő volt – ahogy a tolnai is. A 17. században azonban a Habsburgok és az új földesurak már nem tudták eredeti funkciójukban használni ezeket az épületeket, így többnyire átalakították őket más célra.

A tolnai fürdőre is ez a sors várt: a fűtésre szolgáló alagsort 1686 után feltöltötték, az épület pedig lakóházként vagy fogadóként működhetett még legalább 150 évig. A részben kidőlt falú épület helyén a 19. század közepén kisebb lakóházak épültek, melyek egykor a tolnai hajósok családjainak adtak otthont. Ezek részben a török fürdő előtere, langyos- és forró helyisége, mellékhelyisége, víztározója és kazánháza fölé, azok falait részben felhasználva épültek meg.

Egyedülálló állapotban maradt fenn

A fürdő magja, a hatszor hat méteres forró helyiség két méter mély és 80 centiméter széles alapjai mellett a belső pilléroszlopok, részben a felmenő falak, az eredeti festés nyomai, ajtónyílás, valamint a kupolát tartó pillérek maradványai is fennmaradtak. A falban ott található a korabeli vízvezeték, valamint a termeket összekötő szellőzőcsatornák és a füstelvezető nyílások is.

A régészetileg és műemléki szempontból is kiemelt jelentőségű épület védetté nyilvánítását a helyi önkormányzat kezdeményezte. Egyértelmű ugyanis, hogy a régi falaknak fenn kell maradniuk. Azóta egyeztető fórumot is tartottak minisztériumi szakemberekkel, hatóságokkal, muzeológusokkal, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaival. Az önkormányzat döntést hozott arról is, hogy tárgyalásokat kezdenek a telkek és házak tulajdonosaival, hiszen a teljes feltárás és bemutatás csak akkor valósulhat meg, ha az ingatlanokat egyben lehet kezelni.

Turisztikai lehetőség is rejlik benne

Tolna legrégibb, 450 éves, álló fallal rendelkező épületének bemutatásával felvillantható a város középkori jelentősége. Az egykori épület kontúrja láthatóvá tehető, romkert is kialakítható lenne a Duna-menti kerékpárút közvetlen közelében. Ez nemcsak a helyi identitást erősítené, hanem turisztikai szempontból is értéket teremthet.

A kialakítást régi ábrázolások is segíthetik, hiszen Tolna 1686-os visszafoglalásakor egy metszeten ábrázolták a települést, rajta a templomokat és egy romos kupolás épületet. A kép nagy hasonlóságot mutat a most feltárt fürdő adataival.

Tolna gazdag múltjának megőrzése közös érdek. A munkát valamelyest könnyíti, hogy a romok feletti telkek közül kettő üres, és csak egyen áll lakatlan épület. „Bízom abban – zárta gondolatait Ódor János Gábor –, hogy a helyi akarat és pályázati források segítségével hamarosan nemcsak feltárul Tolna egykori török fürdője, hanem látható közkincsé is válik.”

 

