Jegyzet

1 órája

Ezért jó ismerni a történelmet

Sokszor hallom a kérdést – főleg diákoktól, de néha felnőttektől is –, hogy mi értelme a történelem tanulásának. Minek évszámokat, neveket, eseményeket magolni? Pedig a történelem utat mutat.

Bencze Péter

Bevallom, bennem is megfogalmazódott ez régen. Mégsem fordultam el a tárgytól, mert mindig izgalmasabbnak találtam a múlt fordulatait annál, hogy unalmas adatként tekintsek rájuk. Nem véletlen, hogy könyvek, filmek, sorozatok százai születnek történelmi eseményekről – a történelem ugyanis önmagában is érdekes.

A következő generációknak tanulniuk kell az előzőek tapasztalataiból, a történelem próbatételeiből
Forrás:  MW archívum

De vajon mit kezdünk vele a mindennapokban? Azt gondolom, a történelem igazi lényege nem a bemagolt tudás, hanem a belőle leszűrt tapasztalat. Hiszen mindannyian döntéseket hozunk, amelyek alakítják a jövőt. És a jövő emberei majd ránk tekintenek úgy, ahogy mi ma a régmúltra: hogyan választottak, hogyan reagáltak elődeink hasonló helyzetekben?

Ezért hasznos a történelem ismerete

Képzeljük csak el, mi lenne, ha egyik napról a másikra senki sem emlékezne arra, milyen volt a kommunizmus vagy a Rákosi-korszak. Újra és újra ugyanazokat a hibákat kellene végigszenvednünk, mert nem ismernénk fel a jeleket. A saját bőrünkön kellene megtapasztalnunk annak a rendszernek minden borzalmát, igazságtalanságát. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink egzisztenciájának, életének árán ma – sajnálatos módon –, mégis ismerjük, ezért legfőbb feladatunk minél távolabb tartani magunktól.

Ezért fontos a történelem: nem azért, hogy évszámokat soroljunk, hanem hogy a múlt tapasztalataiból építkezzünk. Ismerd meg, értsd meg a múltad – hogy felelősebben, szabadabban, békésebben alakíthasd a jövőt!

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
