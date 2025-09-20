Különleges elismerést vehetett át dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék korábbi elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal által alapított elismerést az Országos Bírói Tanács döntése alapján azok a bírák és igazságügyi alkalmazottak kaphatják meg, akik kiemelkedő munkájukkal járultak hozzá a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emeléséhez. A Szekszárdi Törvényszék korábbi elnökének odaítélt díjat 2025. július 15-én, ünnepélyes keretek között adták át.

Dr. Barkóczi Balázs, a Szekszárdi Törvényszék jelenlegi elnöke, dr. Csullag Józsefné korábbi elnök, valamint dr. Kovács Ildikó, az Országos Bírói Tanács tagja az elismerés átadását követően

Kiemelkedő pálya a törvényszék élén

Dr. Csullag Józsefné 1992-ben kezdte pályafutását bírósági titkárként, majd 1993-ban bíróvá nevezték ki. A Szekszárdi Városi Bíróságon előbb elnökhelyettesi, majd elnöki tisztséget töltött be. 2002-től a Tolna Megyei Bíróság, később a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese, 2013 és 2025 között pedig elnöke volt.

Pályája során számos szakmai testületben vállalt szerepet: tagja volt többek között a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságnak, elnöke a Bírósági Ügyviteli Vizsgabizottságnak, valamint a Felvételi Versenyvizsga Bizottság munkájában is közreműködött. Nemzetközi trénerként és európai jogi szaktanácsadóként is tevékenykedett, emellett országos szintű szervezetfejlesztési projektekben vállalt feladatot.