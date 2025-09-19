szeptember 19., péntek

Ha csak egy koncert fér bele a Szüreti Napokon, legyen ez – Tóth Vera a jazz legendáival lép a színpadra

A Szekszárdi Szüreti Napok pénteki napján is zenei élmény várja az érdeklődőket. Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra közös koncerttel lépnek színpadra.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Szüreti Napok 2025 pénteki napján is különleges zenei élmény várja az érdeklődőket. Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra közös koncerttel lépnek színpadra.
Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra közös koncerttel lépnek színpadra a Szekszárdi Szüreti Napok 2025 eseményén Fotó: Facebook/Budapest Jazz Orchestra

Tóth Vera jazz estje 

A tizenhét tagú big band élén Kollmann Gábor áll, aki lapunknak elmondta, hogy milyen műsorral készülnek a szekszárdi közönségnek. A koncert zenei irányát Ray Charles és Aretha Franklin öröksége határozza meg, de a műsorban helyet kapnak Tóth Vera saját dalai, valamint más előadók feldolgozásai is. A repertoár a rhythm & blues és a popzene világából merít, valamint a zenekar instrumentális számokkal is színesíti az estét. A Budapest Jazz Orchestra  tizenhárom fúvósból és egy ritmusszekcióból áll, ehhez csatlakozik Tóth Vera, akivel már tizenöt éve dolgoznak együtt.

– Személyesen ismerem Verát, még a lemezbemutató koncertjein szaxofonoztam – mondta Kollmann Gábor. 

– Amikor 2010-ben átvettem a zenekar irányítását, jött az ötlet, hogy Vera karaktere és hangja kiválóan illik egy big bandhez. Azóta számos közös fellépésünk volt – tette hozzá. Kollmann Gábor elmondta, hogy gyakran járnak Szekszárdon, és mindig örömmel térnek vissza. 

Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra koncertje

2025. szeptember 19., péntek, 20:30

Szekszárd, Béla király tér – szabadtéri színpad

 

