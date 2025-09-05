szeptember 5., péntek

Sokba kerülhet

12 órája

Vége a száguldozásnak! Négy új trafiboxot telepítenek a városba

Biztonságosabb lehet a közlekedés Tamásiban. A város vezetése a rendőrséggel karöltve új trafiboxokat telepít a gyorshajtók megfékezésére.

Kutny Gábor

Tamási önkormányzata úgy döntött, a fő közlekedési utak városi szakaszán rövidesen négy helyszínen, úgynevezett trafiboxot szerelnek fel, megfékezve ezzel a gyorshajtókat. A várost a 65-ös és a 61-es út keresztezi, és számos esetben a megengedettnél gyorsabban haladnak az autósok. A biztonság növelése érekében hozta meg a döntését a testület. A boxok felhelyezésének pontos helyéről és a sebességmérő készülék kihelyezéséről még tárgyalásokat folytat a város vezetése a rendőrség képviselőivel.

Hatásosak a trafiboxok
Fotó: A szerző felvétele

A Trafibox hatásos fék a gyorshajtóknak

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondja, a trafiboxok környezetében a rendelkezésre álló adatok alapján nem csak Tolna vármegyében, de országosan is csökkent a gyorshajtások, és a balesetek száma.

Tolna vármegyében jelenleg egy trafibox üzemel, Paks-Gyapa település belterületén. Paks lakott területén belül két trafibox telepítése van folyamatban, melyek szeptember hónapban a tervek szerint már használatba is kerülnek. A fentieken kívül Pörbölyön, az 55-ös számú főúton kezdeményezték még trafibox kihelyezését.

 

