Vége a száguldozásnak! Négy új trafiboxot telepítenek a városba

Tamási önkormányzata úgy döntött, a fő közlekedési utak városi szakaszán rövidesen négy helyszínen, úgynevezett trafiboxot szerelnek fel, megfékezve ezzel a gyorshajtókat. A várost a 65-ös és a 61-es út keresztezi, és számos esetben a megengedettnél gyorsabban haladnak az autósok. A biztonság növelése érekében hozta meg a döntését a testület. A boxok felhelyezésének pontos helyéről és a sebességmérő készülék kihelyezéséről még tárgyalásokat folytat a város vezetése a rendőrség képviselőivel.

Hatásosak a trafiboxok

Fotó: A szerző felvétele

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondja, a trafiboxok környezetében a rendelkezésre álló adatok alapján nem csak Tolna vármegyében, de országosan is csökkent a gyorshajtások, és a balesetek száma.

Tolna vármegyében jelenleg egy trafibox üzemel, Paks-Gyapa település belterületén. Paks lakott területén belül két trafibox telepítése van folyamatban, melyek szeptember hónapban a tervek szerint már használatba is kerülnek. A fentieken kívül Pörbölyön, az 55-ös számú főúton kezdeményezték még trafibox kihelyezését.