Száguldásból tragédia

1 órája

Tragédia Paks mellett: egy férfi meghalt, ma döntött a bíróság (FOTÓKKAL)

Ma tartottak előkészítő ülést a Paksi Járásbíróságon annak a brutális közúti balesetnek az ügyében, amely egy férfi életét követelte, és további súlyos sérüléseket okozott. A tragédia elkövetőjét elítélte a bíró. Mutatjuk, mit kapott.

Munkatársunktól

A vádirat szerint a vétkes Chevrolet Camaro vezetője Dunaföldvár felől Paks irányába haladt, amikor előzési manőverek sorozatába kezdett. A tragédia előtt egy tehergépkocsi és pótkocsijának kikerülése után újabb autó megelőzésére készült, de az esőtől nedves aszfalton intenzíven gyorsított, elveszítette uralmát járműve felett és áttért a szemközti sávba.

A tragédia során szinte a felismerhetetlenségig összetört a vétkes sofőr sportkocsija
Forrás: MW archívum
Forrás: MW archívum

Az ott szabályosan közlekedő Suzuki sofőrjének esélye sem volt a védekezésre: a két autó frontálisan ütközött, majd az árokba sodródott. A becsapódás ereje olyan hatalmas volt, hogy a Suzuki vezetője a helyszínen életét vesztette.

Fotó: police.hu / archiv

Tragédia lett a száguldás vége

A vétlen áldozatnak szinte minden belső szerve súlyosan károsodott, emellett több nyakcsigolyája és a gerince is eltörött. Esélye sem volt a túlélésre.

A vádlott autójának jobb első ülésén utazó élettársa súlyosan megsérült, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Maga a sofőr sem úszta meg könnyen, neki a lábszára tört el. Az autó hátsó ülésén ott ült a férfi gyermeke is, akit szerencsére a megfelelően használt gyermekbiztonsági rendszer megóvott, így sértetlenül megúszta a tragédiát.

Fotó: police.hu / archiv

A szakértői vizsgálatok kimutatták: a Chevrolet sebessége az ütközés pillanatában 123–127 km/h között mozgott, míg a Suzuki 83–87 km/h-val haladt. A becsapódás következtében a Suzuki 46 éves vezetője szinte azonnal életét vesztette. Nyaka, gerince és számos csontja eltört, belső szervei szinte mind károsodtak – orvosai szerint esélye sem volt a túlélésre.

Fotó: police.hu / archiv

Nem megy börtönbe a vádlott

A Paksi Járásbíróság bírája ma bűnösnek mondta ki a férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Az ítélet szerint másfél év fogházbüntetést kapott, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették. Emellett 600 ezer forintos pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, valamint 3 év 4 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől.

A döntés jogerős, mert azt minden érintett fél tudomásul vette.

 

