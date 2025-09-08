Ez fontos! Így védheti meg gyermekét a gyerekgyilkosságok okozta médiazajtól

Nem kell újságot olvasniuk vagy híradót nézniük ahhoz, hogy találkozzanak a tragédia tényével. Egy félmondat a rádióban, egy beszélgetés a boltban, egy rövid TikTok-videó vagy éppen egy iskolaudvari pletyka is elég ahhoz, hogy a gyerekekben nyomot hagyjon az esemény. Sokszor nem értik pontosan, mi történt, de érzik a feszültséget, a szorongást – és a felnőttek reakciói is erősen hatnak rájuk – vélik a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértői.

A tragédia hírei a gyerekekhez is eljutnak

Forrás: Bors

Miért fontos a beszélgetés egy-egy tragédia kapcsán?

A szakértők szerint a legnagyobb segítség, amit egy gyermek kaphat, hogy nincs egyedül a félelmeivel és gondolataival. A tragédiákhoz felnőttként sem tudunk minden választ megadni, de kimondhatjuk: „Nem tudok mindent, de itt vagyok veled.” Ez a mondat sokkal többet ér, mint bármilyen magyarázat.