Számít, hogyan reagálunk felnőttként

1 órája

Ez fontos! Így védheti meg gyermekét a gyerekgyilkosságok okozta médiazajtól

Címkék#csecsemőgyilkosság#gyerek#média#gyerekgyilkosság

Az elmúlt napokban a magyar sajtó szinte minden felületét elárasztotta a miskei és a nagydorogi csecsemőgyilkosság híre. Az esetek megrázóak, felnőtteknek is nehezen feldolgozhatóak, ám egy-egy ilyen történet, tragédia nem áll meg a felnőtt világ határainál: a gyerekekhez is eljut – és hat rájuk.

Teol.hu

Nem kell újságot olvasniuk vagy híradót nézniük ahhoz, hogy találkozzanak a tragédia tényével. Egy félmondat a rádióban, egy beszélgetés a boltban, egy rövid TikTok-videó vagy éppen egy iskolaudvari pletyka is elég ahhoz, hogy a gyerekekben nyomot hagyjon az esemény. Sokszor nem értik pontosan, mi történt, de érzik a feszültséget, a szorongást – és a felnőttek reakciói is erősen hatnak rájuk – vélik a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértői.

A tragédia hírei a gyerekekhez is eljutnak
Forrás: Bors

Miért fontos a beszélgetés egy-egy tragédia kapcsán?

A szakértők szerint a legnagyobb segítség, amit egy gyermek kaphat, hogy nincs egyedül a félelmeivel és gondolataival. A tragédiákhoz felnőttként sem tudunk minden választ megadni, de kimondhatjuk: „Nem tudok mindent, de itt vagyok veled.” Ez a mondat sokkal többet ér, mint bármilyen magyarázat.

Egyes gyerekek nyíltan kérdeznek, mások csendben figyelnek, és belül dolgozzák fel a hallottakat. A hallgatás nem közöny, hanem a feldolgozás része. Nem mindenki képes szavakba önteni a szorongását, szomorúságát vagy dühét – ezért a türelem és a nyitottság kulcsfontosságú.

A közösségben is fontos, hogy teret kapjanak az érzések. Az iskolákban nem szükséges különórát szentelni a témának: sokat jelenthet már az is, ha egy tanár néhány percet szán az óra elején arra, hogy megkérdezze a gyerekeket, mit gondolnak, mit éreznek. A lehetőség, hogy beszélhessenek, önmagában is tehermentesítő és gyógyító.

 

