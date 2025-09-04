Feljelentett a szomszéd, trágyaszagos lett a frissen mosott ruhája – ilyen a vidéki szomszédok mindennapi háborúja

A kertes házak udvarán nemcsak tavasszal, és nyáron, de így ősszel is van mindig valami égetni való. Lehullott falevél, háztartási hulladék, sokan egyszerűen alágyújtanak és elégetik. Ami ennél is kellemetlenebb az az, amikor nem csak alkalomadtán, hanem szinte folyamatosan árad a szomszédból a trágyaszag az ott tartott haszonállatok miatt. Ez akkora feszültséget okozhat a családok között, hogy akár egymást is feljelenthetik.

Forrás: bors.hu

– Egy vidéki nagyvárosban élünk, de olyan külvárosi részen, ahol az állattartás már megengedett. Tyúkokat és egy malacot tartunk, teljesen normális körülmények között. A szomszéd család két éve költözött a mellettünk lévő házba, idáig semmiféle ilyen jellegű panaszuk nem volt, erre pár napja közölték, hogy fel fognak jelenteni bennünket, mert már nem hajlandóak elviselni az állataink szagát és szerintük szabálytalanok vagyunk, mert a telkünkön belül a trágya helye az ő házuk felőli oldalon van – panaszolta egyik olvasónk.