Feljelentett a szomszéd, trágyaszagos lett a frissen mosott ruhája – ilyen a vidéki szomszédok mindennapi háborúja
Nincs bosszantóbb, mint amikor az ember kirakja száradni a frissen mosott ruháit, hogy jó illatuk legyen, főleg jó időben, a szomszédban pedig elkezdik égetni a kiskertből összehordott hulladékot. De van ennél rosszabb is, amikor a szomszéd állatai miatt trágyaszagos lesz a frissen mosott ruha. Sok vita adódik ebből.
A kertes házak udvarán nemcsak tavasszal, és nyáron, de így ősszel is van mindig valami égetni való. Lehullott falevél, háztartási hulladék, sokan egyszerűen alágyújtanak és elégetik. Ami ennél is kellemetlenebb az az, amikor nem csak alkalomadtán, hanem szinte folyamatosan árad a szomszédból a trágyaszag az ott tartott haszonállatok miatt. Ez akkora feszültséget okozhat a családok között, hogy akár egymást is feljelenthetik.
Trágyaszag, traktorzaj, füst borzolja a kedélyeket
– Egy vidéki nagyvárosban élünk, de olyan külvárosi részen, ahol az állattartás már megengedett. Tyúkokat és egy malacot tartunk, teljesen normális körülmények között. A szomszéd család két éve költözött a mellettünk lévő házba, idáig semmiféle ilyen jellegű panaszuk nem volt, erre pár napja közölték, hogy fel fognak jelenteni bennünket, mert már nem hajlandóak elviselni az állataink szagát és szerintük szabálytalanok vagyunk, mert a telkünkön belül a trágya helye az ő házuk felőli oldalon van – panaszolta egyik olvasónk.
A rendelet szerint „Az istállótrágya tároló kapacitásának legalább 6 havi trágya tárolására elegendőnek kell lennie, szivárgásmentes, szigetelt alappal és a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas csatornákkal, illetve aknákkal ellátva. A trágyatárolók befogadó képességére és műszaki követelményeire vonatkozó értékeket egy rendelet tartalmazza.”
Egyébként az adott település önkormányzata foglalkozik az ilyen és hasonló ügyekkel.
Zavarta a szomszédokat a traktor hangja
Tolna vármegye egyik településén a traktorok zaja okozott vitát a környékbeliekkel. Két gazdálkodó is lakik a környéken, akik a saját udvarukban tárolják a traktorjaikat, kombájnokat. Jellemzően a gazdák korán kezdik a munkát, így reggel 6 órakor már beindítják az erőgépeket, melyek bizony zajosak. Emiatt a környékbeliek az önkormányzatnál tettek feljelentést. Az ügy nem zárult büntetéssel, hiszen mindenkinek igaza volt valamilyen formában. Az esetek csupán példák arra, milyen nehéz néha kompromisszumot kötni.
Hulladék elégetése: mit mond az önkormányzat?
Kétségkívül a legtöbb vitát a hulladékok elégetése, illetve az ebből fakadó füst okozza a szomszédok között. Településenként eltérő, hogy engedélyezik-e a tűzgyújtás – bár ezzel nem igen szoktak törődni a renitens szomszédok.
Elvileg már négy éve, hogy országosan a zöld hulladék égetése tilos - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint. A törvénykezés azonban a települések vezetésének ad egy kiskaput: amennyiben azt szükségesnek tartják – helyi rendeletben szabályozhatják az avar és a kerti hulladék égetését. Van több olyan település ahol egész évben tilos az égetés, van ahol engedékenyebbek, van ahol csak meghatározott napokon lehet égetni.
Jó tudni: Az a magánszemély, aki tiltott helyen vagy időszakban égeti el a kerti hulladékát, legfeljebb százezer forintos bírsággal büntethető. Az eljáró hatóság az illetékes önkormányzat hatósági osztálya.