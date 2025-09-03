Tragédia Szekszárdon: egy pillanatnyi figyelmetlenség elég volt, és a traktor végzett vele

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a Szekszárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a traktoros tragédia körülményeit. Egyelőre nem tudni, pontosan miért borult fel a gép, de a helyiek szerint a férfi tapasztalt és körültekintő volt, így a baleset híre mindenkit megdöbbentett.

A felborult traktor maga alá temette vezetőjét Nagyvejkén még 2022-ben. fotó: Mártonfai Dénes

„Mindig precíz és előrelátó volt”

A férfit Szekszárdon és környékén is sokan ismerték, tisztelték szakértelméért és precizitásáért. Szollár Zoltán önkormányzati képviselő megható szavakkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán: kiemelte, hogy az 52 éves áldozat mindig figyelmeztette barátait a munkavégzés veszélyeire, és sosem volt könnyelmű. Most azonban egyetlen figyelmetlenség is elég volt a végzetes tragédiához.

A városban többen is úgy emlékeznek rá, mint olyan emberre, aki mindig segítőkész volt, és akihez bátran lehetett fordulni szakmai kérdésekben. Halálhíre mély gyászt hozott a helyi közösségre.

Nem egyedülálló a traktoros tragédia

A mostani baleset sajnos nem példa nélküli Tolna vármegyében. Júniusban Nagyszékely külterületén vesztette életét egy 72 éves férfi, miután traktorjával árokba borult. Akkor a jármű maga alá szorította, és a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.