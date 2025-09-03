szeptember 3., szerda

Borzalmas esetek

15 perce

Tragédia Szekszárdon: egy pillanatnyi figyelmetlenség elég volt, és a traktor végzett vele

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek#közlekedés#traktor

Megrázó baleset történt Szekszárdon, a Kerékhegyen szeptember másodikán, délelőtt. Egy 52 éves férfi a saját fűnyírótraktorával dolgozott, amikor a gép eddig tisztázatlan okból felborult, és maga alá temette. A helyszínre riasztott mentők perceken belül megérkeztek, azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult: a férfi a helyszínen életét vesztette.

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a Szekszárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a traktoros tragédia körülményeit. Egyelőre nem tudni, pontosan miért borult fel a gép, de a helyiek szerint a férfi tapasztalt és körültekintő volt, így a baleset híre mindenkit megdöbbentett.

A felborult traktor maga alá temette vezetőjét Nagyvejkén még 2022-ben
A felborult traktor maga alá temette vezetőjét Nagyvejkén még 2022-ben. fotó: Mártonfai Dénes

„Mindig precíz és előrelátó volt”

A férfit Szekszárdon és környékén is sokan ismerték, tisztelték szakértelméért és precizitásáért. Szollár Zoltán önkormányzati képviselő megható szavakkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán: kiemelte, hogy az 52 éves áldozat mindig figyelmeztette barátait a munkavégzés veszélyeire, és sosem volt könnyelmű. Most azonban egyetlen figyelmetlenség is elég volt a végzetes tragédiához.

A városban többen is úgy emlékeznek rá, mint olyan emberre, aki mindig segítőkész volt, és akihez bátran lehetett fordulni szakmai kérdésekben. Halálhíre mély gyászt hozott a helyi közösségre.

Nem egyedülálló a traktoros tragédia

A mostani baleset sajnos nem példa nélküli Tolna vármegyében. Júniusban Nagyszékely külterületén vesztette életét egy 72 éves férfi, miután traktorjával árokba borult. Akkor a jármű maga alá szorította, és a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.

2022 augusztusában Nagyvejkén szintén hasonló baleset rázta meg a közvéleményt: egy traktor vezetője a jármű felborulásakor szorult a gép alá, és a helyszínen életét vesztette. Ezek az esetek rávilágítanak arra, milyen veszélyes lehet a traktorral végzett munka, még akkor is, ha a sofőr tapasztalt és óvatos.

Mit mond a szakértő?

A tragédia kapcsán megkerestük Erdélyi Zoltán gépjárművezetés-oktatót, aki rávilágított: a modern traktorokon – a kilencvenes évek elejétől kezdve – már biztonsági övet is felszerelnek. Bár ezek a kétpontos övek hasonlítanak a személyautók hátsó ülésein találhatókhoz, használatukkal egy borulás esetén jelentősen csökkenhet a halálos sérülés kockázata.

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy azok, akik nehéz pótkocsit szeretnének vontatni, minden esetben kapnak elméleti oktatást az ilyen veszélyhelyzetek kezelésére. Ugyanakkor a KRESZ szabályai szerint a 750 kilogrammnál könnyebb vontatmányhoz nincs szükség külön képzésre, elegendő a B kategóriás jogosítvány – ez azonban sokszor nem biztosít kellő tudást a traktor biztonságos kezeléséhez.

 

