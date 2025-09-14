szeptember 14., vasárnap

Közösségépítés

1 órája

Tréning fejleszti a kórház dolgozóinak munkáját

Teol.hu

Tengelicen, a Hotel Orchideában vettek részt a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház osztályvezető főnővérei és vezető asszisztensei egy háromnapos középvezetői tréningen. A képzés célja, hogy erősítse a vezetői kompetenciákat, segítse a mindennapi munkát támogató új ismeretek elsajátítását, valamint közösségépítő erővel is hasson. A program a JETA pályázat keretében valósulhatott meg, és  lehetőséget ad arra, hogy az intézmény dolgozóinak szakmai fejlődését támogassák, áll a kórház Facebook bejegyzésében. 

Forrás:  Facebook

 

