Tréning fejleszti a kórház dolgozóinak munkáját

Tengelicen, a Hotel Orchideában vettek részt a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház osztályvezető főnővérei és vezető asszisztensei egy háromnapos középvezetői tréningen. A képzés célja, hogy erősítse a vezetői kompetenciákat, segítse a mindennapi munkát támogató új ismeretek elsajátítását, valamint közösségépítő erővel is hasson. A program a JETA pályázat keretében valósulhatott meg, és lehetőséget ad arra, hogy az intézmény dolgozóinak szakmai fejlődését támogassák, áll a kórház Facebook bejegyzésében.

Forrás: Facebook