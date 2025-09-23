Megépült a pokoli torony, miközben megmentették a Macikát is (videó és galéria)

Rekord számú csapat vett részt idén a XX. Tűzkakas Diáktűzoltó Versenyen Kurdon. Tíz településről – Bátaszékről, Bonyhádról, Bölcskéről, Dombóvárról, Döbröközről, Gyönkről, Kölesdről, Nagymányokról, Tevelről és Üllőről – érkeztek gyerekek, összesen huszonöt csapat nevezett. Az állomásokon előkerültek a jól bevált vizes játékok, ügyességi és memória feladványok.

Ez volt a huszadik Tűzkakas Diáktűzoltó Verseny Kurdon

Fotó: Mártonfai Dénes

A szervezők arra törekedtek, hogy olyan feladatokat állítsanak össze, amelyek nemcsak a tűzoltó ismeretekkel rendelkező csapatok számára teljesíthetőek, így a különböző szakfelszereléseket játékos módon használták fel. Volt elsősegélynyújtás, nem maradhatott el a már klasszikusnak számító „pokoli torony”, melynek során száraz tésztából és pufiból kell építkezni, és persze idén is „megmentették” Macikát, ezúttal talicskával.

Így alakultak a dobogók az idei Tűzkakason

A lányok kategóriájában a teveli tűzoltó lányok végeztek az élen, a bonyhádi Széchenyi iskola csapata lett a második és a Kurd ÖTE hatodik osztályosai lettek a harmadikok. A fiúknál a nagymányoki srácok nyertek, a dombóvári József Attila Általános Iskola csapata lett a második és a Bölcske ÖTE fiai a harmadikok. A fiatalabbakat külön díjazták, így a negyedik osztályosok között a gyönkiek lettek az elsők és a kurdiak a másodikok.