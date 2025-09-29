Úgy tűnik, ezt a kígyót lehetetlen kitessékelni a házból

3 éve vásároltunk meg egy erősen felújításra szoruló vályog házat erdővel/szántóföldekkel körülvéve. Már a felújítás alatt feltűnt a garázsban és a padláson számos levedlett siklóbőr. Idén tavasszal tudatosult bennünk (miután furcsa csúszkáló hangokat hallottunk az álmennyezetből és a garázs tetőszerkezetéből, hogy bizony telelő vendégeink vannak. Már el is kezdtek megint behúzódni, mert ezt a csöppséget már harmadszor raktam ki a ház mögötti erdőbe, mert eltévesztette az irányt és az éléskamrában kötött ki.