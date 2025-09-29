szeptember 29., hétfő

1 órája

Úgy tűnik, ezt a kígyót lehetetlen kitessékelni a házból

Címkék#MME Kétéltű-és Hüllővédelmi Szakosztály#sikló#kétéltűek

Teol.hu

A TEOL egyik olvasója nem mindennapi sztorit posztolt Facebookon az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály nevű csoportban.

Szimbiózis a siklókkal Fotó: beküldött kép

Azt írja: 

3 éve vásároltunk meg egy erősen felújításra szoruló vályog házat erdővel/szántóföldekkel körülvéve. Már a felújítás alatt feltűnt a garázsban és a padláson számos levedlett siklóbőr. Idén tavasszal tudatosult bennünk (miután furcsa csúszkáló hangokat hallottunk az álmennyezetből és a garázs tetőszerkezetéből, hogy bizony telelő vendégeink vannak. Már el is kezdtek megint behúzódni, mert ezt a csöppséget már harmadszor raktam ki a ház mögötti erdőbe, mert eltévesztette az irányt és az éléskamrában kötött ki.

Ha neked is van hasonló élményed, küldd el nekünk!

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
