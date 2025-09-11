szeptember 11., csütörtök

Racionálisabb betegellátás

1 órája

Új beutaló kell az orvosi vizsgálatokhoz, októbertől változás jön

Címkék#betegség#beutaló#dr. kovács klára#EESZT#szakellátás#orvos#egészségügy

Változás történt az orvosi vizsgálatoknál. Még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell októbertől egy friss törvénymódosítás alapján. A jelenlegi rendszerben a visszarendeléshez, ha arra a páciens 3 hónapon belül jelentkezik be, nem kell új beutaló.

Mauthner Ilona

Igen sokakat érint a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” közzétett jogszabály. Módosítják ugyanis a tb-ellátásról szóló törvény azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz új beutalót nem kell kérni a háziorvostól, és amennyiben további vizsgálat kell, azt már beutaló nélkül is igénybe lehet venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni. Mindez azonban októbertől megváltozik.

új beutaló kell a szakorvosi vizsgálatokhoz
Októbertől új beutaló kell a kontrollvizsgálatra a törvénymódosítás alapján. Dr. Kovács Klára háziorvos (a képen) szerint, nem kell félni a változásoktól. Forrás: Mártonfai Dénes

Új beutaló kell kontrollvizsgálatra a törvénymódosítás alapján

Még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell októbertől a törvénymódosítás alapján. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni. A változás annyi: ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Egyetlen kivétel az, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges. 

Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e. 

A háziorvosokat, szakorvosokat az e-beutalók felé terelik

Az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazásának eléréséhez a kormány finanszírozási eszközökkel járul hozzá. Ez valójában egyetlen plusz forintot sem jelent, az új „finanszírozási eszköz” kifejezetten büntetés. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzíti.

A háziorvos díjazását is az elektronikus beutalók használatának figyelembevételével „korrigálják”. Amennyiben az orvos a beutalók több mint 10 százalékát papíron állítja ki, akkor a tb-től kapott juttatását csökkentik. 

Rendezettebb lesz a betegút, pontosabb az időpontfoglalás

Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos szerint nem kell félni a változástól. Ő úgy látja, racionálisabb lesz a beteg ellátása, a felesleges vizsgálatok száma csökken csupán. Heveny betegség esetén továbbra is lehet kérni újabb és újabb labor- és más vizsgálatokat. A szakorvosi visszarendeléseknél pedig inkább technikai jellegű a változás, eddig a lelet aljára írta a szakorvos, hogy: újabb vizsgálat félév múlva. Most ezt az elektronikus felületen, pontos időpont megjelölésével végzi el.  

 

