Új járda, új növények lakossági igények alapján

Átadták Pakson a Kishegyi út mögötti felújított parkot és sétányt. A beruházás eredménye egy könnyen járható járdaszakasz, rendezett zöldfelület és korszerű közvilágítás lett. Minderre 21 millió forintot költött a város. A munkálatok május közepén kezdődtek, és a szerződésben meghatározott határidőre befejeződtek.

Átadták Pakson a megújult Kishegyi úti sétányt

Fotó: Molnár Gyula

Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak elmondta, hogy a kialakítás során figyelembe vették a lakossági igényeket, és azt hangsúlyozta, hogy a parkosított felület megóvása közös felelősség.