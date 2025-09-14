szeptember 14., vasárnap

Felújítás

2 órája

Új járda, új növények lakossági igények alapján

Címkék#Kishegyi úti sétány#járdaszakasz#park

A lakossági igényeket is figyelembe vették a park és a sétány felújítása során.

Révészné Hanol Erzsébet

Átadták Pakson a Kishegyi út mögötti felújított parkot és sétányt. A beruházás eredménye egy könnyen járható járdaszakasz, rendezett zöldfelület és korszerű közvilágítás lett. Minderre 21 millió forintot költött a város. A munkálatok május közepén kezdődtek, és a szerződésben meghatározott határidőre befejeződtek.

Átadták Pakson a megújult Kishegyi úti sétányt
Fotó: Molnár Gyula

Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak elmondta, hogy a kialakítás során figyelembe vették a lakossági igényeket, és azt hangsúlyozta, hogy a parkosított felület megóvása közös felelősség.

 

