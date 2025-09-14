Felújítás
52 perce
Új járda, új növények lakossági igények alapján
A lakossági igényeket is figyelembe vették a park és a sétány felújítása során.
Átadták Pakson a Kishegyi út mögötti felújított parkot és sétányt. A beruházás eredménye egy könnyen járható járdaszakasz, rendezett zöldfelület és korszerű közvilágítás lett. Minderre 21 millió forintot költött a város. A munkálatok május közepén kezdődtek, és a szerződésben meghatározott határidőre befejeződtek.
Mezősi Árpád, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak elmondta, hogy a kialakítás során figyelembe vették a lakossági igényeket, és azt hangsúlyozta, hogy a parkosított felület megóvása közös felelősség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre