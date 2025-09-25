szeptember 25., csütörtök

Hatalmas változás jön a KRESZ-ben! Mutatjuk, mi lesz az újdonság

Címkék#kresz#Közlekedéstudományi Intézet#szabály

Országos szakmai roadshow keretében ismertették a készülő új KRESZ főbb irányelveit a Tolna vármegyei Kölesden, a kisvármegyeházán. A fórumot az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) szervezte, amelynek célja, hogy a közlekedési szakemberek, önkormányzati képviselők és a lakosság megismerhessék a tervezetet, valamint javaslatokat tehessenek az új KRESZ véglegesítéséhez.

Bencze Péter

A rendezvényen Berta Tamás, a KTI közlekedésbiztonságért felelős igazgató-helyettese mutatta be az előkészített szabályozási koncepciót. A szakmai nap egyik fő üzenete, hogy az új KRESZ alapelve az emberi élet és a közlekedés legvédtelenebb szereplőinek – gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek – fokozott védelme lesz.

Az új KRESZ-t jövőre vezethetik be
Berta Tamás a jövő évben bevezetni tervezett új KRESZ-t ismertette
Fotó: Denes Martonfai

Mikor lép életbe az új KRESZ?

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi bejelentése szerint a módosított szabályrendszer 2026 szeptemberében léphet hatályba. A koncepciót már több körben is társadalmi egyeztetésre bocsátották: 2023 decembere óta összesen mintegy 1600 észrevétel érkezett, és most szeptemberben indult a negyedik konzultációs kör.

Ezek a változások várhatóak

A minisztérium korábban jelezte, hogy a teljes KRESZ változás 2026 szeptemberében lép életbe. Vagyis a kérdésre, hogy mikor lép életbe az új KRESZ, a válasz: 2026 őszén. Addig azonban még több körben zajlik az egyeztetés, hiszen a társadalmi konzultációk 2023 decembere óta tartanak, és eddig mintegy 1600 észrevétel érkezett.

A változtatások között szerepel, hogy tilos lehet majd fülhallgatóval zenét hallgatni gyalogosként az úttesten való átkelés közben. Az új KRESZ szabályok pontosítják a gyalogos fogalmát is: a gördeszkásokra, görkorcsolyásokra és a kerékpárt toló személyekre is kiterjedne a szigorítás. Ezzel együtt a sebességhatárok átalakítása is napirenden van, például a buszok és teherautók esetében a 80 km/óráról 90-re történő emelés, míg az autópályán a jelenlegi 130 km/órás korlát 140-re növelése is felmerült, bár a közvélemény egyelőre nem támogatja.

Helyi szakmai párbeszéd

A kölesdi fórum nemcsak az új szabályozás ismertetéséről szólt, hanem lehetőséget adott a helyi szakemberek és közlekedők tapasztalatainak, véleményének megosztására is. A szervezők célja, hogy a vármegyei rendezvényeken összegyűlt észrevételek beépüljenek a végleges KRESZ-be, amelynek átfogó célja a közlekedés biztonságának és életszerűségének javítása.

 

