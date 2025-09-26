Ennyi volt! Komoly szigorítás jön a motoros rollerekre az új KRESZ bevezetésével

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a jelenlegi, közel 50 éves KRESZ nem képes kezelni az elmúlt évtizedek közlekedési változásait, így az elektromos rollerek tömeges elterjedését sem. A tárca ezért olyan új előírásokat dolgoz ki, amelyek kifejezetten erre a járműkategóriára vonatkoznak. Az új KRESZ kapcsán egyébként a minisztérium munkatársai a Közlekedéstudományi Intézet szakembereivel országos roadshowt is szervez, aminek a Tolna vármegyei állomása éppen csütötökön zajlott.

Külön szabályozás alá esnek majd a motoros rollerek az új KRESZ-ben

Forrás: MW archívum

A tervezet alapján a motoros rollereket két csoportba sorolják:

25 km/h-nál lassabb típusok – ezek vélhetően a kerékpárokhoz hasonló szabályozás alá esnek majd,

1000 wattos teljesítményt elérő vagy 25 km/h-nál gyorsabb modellek – ezek szigorúbb, akár a segédmotoros kerékpárokéhoz hasonló feltételekhez köthetők.

Az is elképzelhető, hogy a KRESZ változás bevezetésével új közlekedési táblát is lesznek, amelyek kimondottan tiltják a motoros rollerek behajtását bizonyos útszakaszokra.

Zéró tolerancia és sebességkorlátozás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette: az alkoholfogyasztással kapcsolatos zéró tolerancia továbbra is megmarad. A kormány ugyanakkor még várja a társadalmi és szakmai véleményeket a sebességhatárok kapcsán, mivel a Belügyminisztérium szerint a legtöbb közúti baleset a gyorshajtásra vezethető vissza.

Egyre több a baleset

Az új szabályozás szükségességét a baleseti statisztikák is alátámasztják. A Bethesda Gyermekkórház közlése szerint az elmúlt hét hónapban 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller okozta sérülés miatt. A balesetek közel ötöde fejsérüléssel járt, 11 esetben pedig a sérülés súlyosnak vagy életveszélyesnek bizonyult. Az intézmény kiemelte: a védőfelszerelések használata elengedhetetlen lenne, hiszen gyakran egyetlen ügyelet alatt 5–6 fiatal érkezik hozzájuk komoly sérülésekkel.

Mikor lép életbe az új KRESZ?

Az új közlekedési szabályokat a kormány várhatóan ősszel mutatja be társadalmi egyeztetésre. A tervek szerint 2026 második felében, a tervek szerint ősszel léphetnek hatályba.