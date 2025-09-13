Új KRESZ-táblák könnyítik a közlekedést

Új közlekedési táblákat helyeztek ki Pakson. Ám ezek nem a közutakon közlekedők számára irányadóak, hanem a gyerekek tanulását segíti a KRESZ-parkban. Az önkormányzat közel 1,8 millió forintot fordított a beruházásra, összesen harminchárom, oktatási célra tervezett, a valós forgalomban használt tábláknál kisebb táblákat vásároltak.

Új közlekedési táblákat helyeztek el a paksi KRESZ-parkban

Forrás: TelePaks

Nagy Balázs, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak elmondta: a cél, hogy a KRESZ-park valóban betöltse azt a funkcióját, amire eredetileg létrehozták, vagyis hogy a gyerekek valósághű környezetben, biztonságosan, játékos formában sajátíthassák el a közlekedés alapjait. A táblák mellett egy új gyalogátkelőhely is helyet kap majd a parkban. A biztonság érdekében az önkormányzat a jövő évre kamerarendszer kiépítését is tervezi, ami hozzájárulhat a terület hosszú távú megóvásához.