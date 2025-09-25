szeptember 25., csütörtök

Fejlesztés

1 órája

Új parkoló a település szívében – félszáz autónak lett helye

Címkék#Fadd#fejlesztés#parkoló

Fadd nagyközség újabb infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott. Új parkoló létesült a település központjában, a Gárdonyi Géza Általános Iskola közvetlen szomszédságában. A beruházás már június végén elkészült, azonban a mai napon egy sajtónyilvános projektismertető keretében mutatták be a fejlesztés részleteit, jelentőségét és támogatási hátterét.

Munkatársunktól

Az új parkoló kialakítása egy régi, visszatérő problémára adott választ, hiszen a központi területen rendszeresen gondot okozott a megfelelő számú parkolóhely hiánya. Mostantól ez a gond megszűnt – a régi és új parkolórészek együttvéve közel 50 gépjárműnek biztosítanak kulturált és rendezett parkolási lehetőséget. A beruházás a Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése által biztosított, 47 millió 224 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. 

Az új parkolóban Faddon 50 autó fér el
Bordács József polgármester, az új parkolókkal kapcsolatos sajtóeseményen
Fotó: Beküldött

Új parkoló könnyíti meg a mindennapokat Faddon

A térkialakítás mellett facsemetéket is ültettek, valamint nyolc darab, napelemes rendszerű LED fényforrást is elhelyeztek, amelyek nemcsak energiatakarékosak, de esztétikailag is illeszkednek a parkosított környezethez. A beruházás nemcsak a hétköznapi közlekedést könnyíti meg, hanem a központi rendezvények lebonyolítását is nagyban segíti, hiszen gyakran jelentkezett parkolóhiány a nagyszabású események idején.

A projektismertetőn jelen volt Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, valamint Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke is. A képviselő szerint az ilyen, látszólag apró, de annál jelentősebb beruházások adják a települések fejlődésének alapját.

Ezek a fejlesztések egyértelműen a helyi közösséget szolgálják. Nemcsak kényelmesebbé és rendezettebbé teszik a mindennapi életet, de megerősítik az emberekben azt az érzést is, hogy jó itt élni. 

– hangsúlyozta Horváth István. – Különösen fontos ez olyan közösségek esetében, mint Fadd, ahol az önkormányzat élni tud a lehetőségekkel. Az elmúlt nyolc évben közel 3 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Faddra, ami világosan mutatja, hogy ez a település jó irányba halad. A cél továbbra is az, hogy a támogatások révén a helyiek élete könnyebb, komfortosabb és biztonságosabb legyen – fogalmazott a képviselő.

új parkoló Faddon, az autók a parkolóban állnak
Ötven autó tud kényelmesen parkolni
Fotó: Beküldött

Bordács József, Fadd polgármestere megerősítette, hogy a parkoló nemcsak a hétköznapokat segíti, hanem a település rendezvényeihez kapcsolódó logisztikát is nagymértékben megkönnyíti.

Egyre több eseményt szervezünk a központi területeinkhez kapcsolódóan, és ezek mind parkolókapacitást igényelnek. Ez a beruházás tehát nemcsak egy infrastrukturális fejlesztés, hanem közösségi szempontból is kiemelt jelentőségű.

– hangsúlyozta a településvezető. – Nagyra értékelem, hogy hetente egyeztetünk Zsikó Zoltán alelnök úrral és Horváth István képviselő úrral, hiszen ezek a rendszeres kapcsolatok viszik előre a települést. Jó érzés úgy dolgozni, hogy partnerként tekintünk egymásra, és közösen gondolkodunk Fadd jövőjén – fogalmazott a polgármester.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
