Új parkoló a település szívében – félszáz autónak lett helye

Az új parkoló kialakítása egy régi, visszatérő problémára adott választ, hiszen a központi területen rendszeresen gondot okozott a megfelelő számú parkolóhely hiánya. Mostantól ez a gond megszűnt – a régi és új parkolórészek együttvéve közel 50 gépjárműnek biztosítanak kulturált és rendezett parkolási lehetőséget. A beruházás a Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése által biztosított, 47 millió 224 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Bordács József polgármester, az új parkolókkal kapcsolatos sajtóeseményen

Fotó: Beküldött

Új parkoló könnyíti meg a mindennapokat Faddon

A térkialakítás mellett facsemetéket is ültettek, valamint nyolc darab, napelemes rendszerű LED fényforrást is elhelyeztek, amelyek nemcsak energiatakarékosak, de esztétikailag is illeszkednek a parkosított környezethez. A beruházás nemcsak a hétköznapi közlekedést könnyíti meg, hanem a központi rendezvények lebonyolítását is nagyban segíti, hiszen gyakran jelentkezett parkolóhiány a nagyszabású események idején.

A projektismertetőn jelen volt Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, valamint Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke is. A képviselő szerint az ilyen, látszólag apró, de annál jelentősebb beruházások adják a települések fejlődésének alapját.

Ezek a fejlesztések egyértelműen a helyi közösséget szolgálják. Nemcsak kényelmesebbé és rendezettebbé teszik a mindennapi életet, de megerősítik az emberekben azt az érzést is, hogy jó itt élni.

– hangsúlyozta Horváth István. – Különösen fontos ez olyan közösségek esetében, mint Fadd, ahol az önkormányzat élni tud a lehetőségekkel. Az elmúlt nyolc évben közel 3 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Faddra, ami világosan mutatja, hogy ez a település jó irányba halad. A cél továbbra is az, hogy a támogatások révén a helyiek élete könnyebb, komfortosabb és biztonságosabb legyen – fogalmazott a képviselő.

Ötven autó tud kényelmesen parkolni

Fotó: Beküldött

Bordács József, Fadd polgármestere megerősítette, hogy a parkoló nemcsak a hétköznapokat segíti, hanem a település rendezvényeihez kapcsolódó logisztikát is nagymértékben megkönnyíti.

Egyre több eseményt szervezünk a központi területeinkhez kapcsolódóan, és ezek mind parkolókapacitást igényelnek. Ez a beruházás tehát nemcsak egy infrastrukturális fejlesztés, hanem közösségi szempontból is kiemelt jelentőségű.

– hangsúlyozta a településvezető. – Nagyra értékelem, hogy hetente egyeztetünk Zsikó Zoltán alelnök úrral és Horváth István képviselő úrral, hiszen ezek a rendszeres kapcsolatok viszik előre a települést. Jó érzés úgy dolgozni, hogy partnerként tekintünk egymásra, és közösen gondolkodunk Fadd jövőjén – fogalmazott a polgármester.