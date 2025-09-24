Szüreti felvonulás
54 perce
Ünnepi díszbe öltöztetett hintók, traktorok és kocsik vonultak végig a falun
Az idei évi szüreti felvonulást szeptember huszadikán, szombaton rendezték meg Szakályban. Ünnepi díszbe öltöztetett hintók, traktorok és kocsik vonultak végig a településen, öt helyszínen álltak meg, az ünneplők táncoltak, majd ételekkel, italokkal kínálták őket. A helyi iskola és művészeti csoportok színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget. Az estét vacsora és bál zárta, ahol a zenét a Karaván zenekar szolgáltatta.
